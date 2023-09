Tráiler de ‘Wish’: La nueva película animada de Disney

La Casa del Ratón ha publicado hace escasas horas un nuevo tráiler de Wish: El poder de los deseos, donde se puede apreciar un poco más cómo será el reino mágico de Rosas gobernado por el Rey Magnífico. Este, tiene la capacidad de conceder deseos a sus ciudadanos, mientras la protagonista, Asha, trabaja como su ayudante. Pero la joven, se escapa al enterarse de que este no terminará concediendo la mayoría de los deseos de la gente. Es entonces cuando conoce a una pequeña estrella que le concede todo lo que pida, anteponiéndose al gobernante y ella, siendo declarada como una traidora.

Como es habitual en las proyecciones de la compañía, no faltará el pequeño compañero divertido, en este caso una cabra, ni una potente banda sonora. El adelanto también deja claro que estamos ante un nuevo trabajo del director de las dos entregas de Frozen, Chris Buck, y del cineasta Fawn Veerasunthorn.

Además de ser la novedad de Disney, Wish también destacará por ser una cinta estrenada durante la celebración del centenario de la compañía. Fundada en 1923 por Walt Disney y Roy Disney, una buena parte de los grandes clásicos de la marca han tratado el tema de “pedir deseos a una estrella”, como por ejemplo en Pinocho. Por lo que Wish supone un buen homenaje a los auténticos orígenes de la major, aunque esa no es la auténtica referencia a la marca ya que el filme incluye la canción When Yo Wish Upon a Star que se ha incluido en varios proyectos y que incluso suena en el logotipo de apertura de Walt Disney Pictures.

‘Wish’: Reparto y fecha de estreno

Para este filme de centenario, Disney se ha rodeado de las voces de grandes artistas de Hollywood. Para empezar, la oscarizada Ariana DeBose da vida a la protagonista Asha, mientras que representar al villanesco Rey corre a cargo de de Chris Pine. En los roles secundarios, Alan Tudyk es la cabra Valentino y Harvey Guillén, Natasha Rothwell y Della Saba actúan como Gabo, Sakina y Bazeema. Finalmente Angelique Cabral es la esposa del Rey Magnífico, la Reina Amaya.

El guion de Wish corre a cargo del cineasta Chris Buck y de Jennifer Lee, otra habitual colaboradora de la compañía que ha firmado el material escrito de obras como ¡Rompe Ralph! o Zootrópolis. Wish: el poder de los deseos llegará a los cines el próximo 24 de noviembre de 2023.