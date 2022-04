The Batman lleva disponible desde el pasado viernes en HBO Max. El reboot como Caballero oscuro de Robert Pattinson generó unos enormes números en la taquilla internacional, además de ser alabada como una evolución del cine de superhéroes. Ahora replica esos resultados en la plataforma de streaming, pero por lo que ha sido noticia en las últimas horas no es por todo esto, sino por el increíble montaje del tráiler original con Adam West que han creado los animadores de The Corridor Crew.

Antes de que se estrenase la película de Matt Reeves, el tráiler de The Batman ya había generado muchísima expectación antes de la pandemia. De su adelanto destacaba la música y una estética y tonalidad que recordaban al cine de David Fincher. Un look completamente gótico y emo que supone el contrapunto más radical al colorido hombre murciélago de la serie de Adam West en los años 60. Nadie podría pensar que la los personajes de la serie de West podrían tener cabida en ese universo, pero el resultado final del tráiler ha sido tan viral que hasta el propio Reeves ha compartido la pieza.

Todo sucede con aparente normalidad hasta que aparece el rostro de West en vez del de Pattinson, otorgando al tráiler un cariz totalmente alocado. Sin embargo, no sólo el protagonista ha intercambiado, los cambios incluyen además la incursión del pingüino de la serie y del también villano Enigma. La única que sigue manteniéndose igual es Zoë Kravitz en el papel de Catwoman, pues hasta el batmovil ha sido incrustado en esta oscura adaptación. Como añadido, los chicos de The Corrido Crew también han colocado las onomatopeyas tan características de los cómics y del programa de televisión en el último tráiler que la promoción de Batman ultimó para el estreno.

Este montaje es en realidad un homenaje a Adam West, como bien indica su anotación final dedicada al actor que falleció el pasado 2017. La serie de 1966 fue en su día un éxito y hoy permanece en la mente de los fans como una iconografía imborrable de la cultura pop. Tanto es así que los admiradores del justiciero de Gotham siempre le han tenido un especial cariño a la figura de West. Un trabajo de postproducción que ha sabido aplicar un gran etalonaje digital, escogiendo los frames adecuados y aplicando los procesos artísticos necesarios para que el carácter ultrailuminado de la producción televisiva case con los claroscuros tan predominantes en la escena fotográfica general.