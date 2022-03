Scrat, la famosa ardilla de la franquicia Ice Age es ya un auténtico icono dentro del cine de animación. Culpable prácticamente de todas las desventuras que vivían los protagonistas de la película original, sus sketches han dado para mucho, dentro del imaginario de 20 Century Fox (hoy en día propiedad de Disney). Es por eso que la casa del ratón Mickey, conocedora del tirón del personaje, ha querido producir Ice Age: Las desventuras de Scrat. Una serie de cortos en los que la amante de las bellotas es l autentica y absoluta protagonista.

Cada pequeña pieza repasará las aventuras de Scrat como padre primerizo, después de que un día, buscando sus ansiadas bellotas se encontrase a una cría de ardilla abandonada, que acurrucada se veía como ese tesoro favorito del protagonista. A ambos les unirá su amor por el característico fruto que suele escasear en el contexto prehistórico en el que se ubica. Aunque la narración de estas historias se mueve en la omnipresencia del gag visual, los pocos sonidos y palabras que salen del personaje los volverá a hacer su doblador habitual, Chris Wedge, mientras que Kari Wahlgren hará lo mismo con el pequeño aprendiz.

La protección de personajes indefensos es algo habitual desde que comenzó la franquicia en 2002. En la primera Ice Age, varias criaturas prehistóricas llevaban a un bebe a través del frío y la nieve para que pudiese reunirse con su familia en plena Edad de Hielo. El éxito de esta primera entrega fue mermando en calidad e interés en sus secuelas, pero ahora Disney ha querido recuperar al personaje secundario para su catálogo. En Ice Age: Las desventuras de Scrat, la ardilla asumirá el absoluto protagonismo, sin que en principio aparezcan otros personajes de la saga. En total, habrá seis capítulos en formato titulados de la siguiente manera: Nuts about You, LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to, X’s and Uh-0`’s, Nutty Reflections, Teeter Toddler y Nut The End.

La productora ha tenido muchas idas y venidas con los derechos de la franquicia. A principio del 2021 cerró Blue Sky, la productora original de la historia e Ivy Silberstein, creadora de Scrat recuperó los derechos de la ardilla después de 20 años de duras batallas legales contra Century Fox. Anthony Nisi, Robert L. Baird y Andrew Millstein son los productores ejecutivos de esta serie de cortos que verá la luz en Disney + a partir del 13 de abril.