Tom Hanks piensa que tan sólo tiene cuatro películas «bastante buenas» en su carrera

A pesar de estar considerado como uno de los mejores actores de su época, Tom Hanks no cree que tenga películas bastante buenas en sus más de 30 años dentro de la industria. Y eso que tiene en su haber 6 nominaciones y dos premios de la Academia, además de haber trabajado bajo la dirección de nombres de la talla de Steven Spielberg, Robert Zemeckis o Sam Mendes, entre muchos otros. En una entrevista para la revista People, Hanks ha querido hablar sobre lo complicado que es el proceso de hacer películas (y que estas sean buenas):

“Nadie sabe cómo se hace una película, aunque todos creen que sí. He hecho un montón de películas (y cuatro de ellas son bastante buenas, creo) y todavía me sorprende como se terminan filmando. Desde el destello de una idea hasta la imagen parpadeante en pantalla, todo el proceso es un milagro”, explicaba el actor. La reflexión de Tom Hanks estaba motivada por la presentación de su nuevo libro, The Making of another Major Motion Picture Masterpiece. Esta novela se publicará en Estados Unidos el 9 de mayo de 2023 y representa una historia ficticia sobre la realización de una película de superhéroes multimillonaria y la creación del cómic que la inspiró.

Después, el protagonista de Forrest Gump reflexionó sobre el éxito. Hanks lleva filmadas más de 50 cintas en toda su carrera, pero no por ello está orgulloso de todas ellas. Esto se debe a que según él, el proceso de hacer películas es “un trabajo muy duro”: “Consiste en tantos momentos de alegría enfrentados con una cantidad igual de sentimientos de autodesprecio. Es el mejor trabajo del mundo y el más desconcertante de los trabajos que conozco”.

Finalizando ya su entrevista, el californiano considera que una de las cosas más inteligentes que ha mantenido siempre en sus contratos es estos, no obligasen al artista a realizar una secuela. “Chicos, si hay una razón para hacerlo, hagámoslo. Pero ustedes no pueden obligarme”, terminaba explicando el actor.

Recientemente a Hanks lo hemos podido ver en el biopic de Elvis, dando vida al manager del Rey del rock, el coronel Tom Parker. Además ha sido Geppetto en el live action de Pinocho. Como colofón final a este 2022, tiene pendiente estrenar Asteroid City, la nueva película del director Wes Anderson.