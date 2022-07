‘The Last Movie Stars’, la docuserie de HBO Max sobre Paul Newman y Joanne Woodward

Hay parejas del mundo del cine y el espectáculo que brillan todavía más si están juntas. Esto es lo que ocurrió con la pareja formada por los actores Paul Newman y Joanne Woodward, la pareja más estable de Hollywood. Ahora el director Ethan Hawke ha decidido sacar a la luz su vida en común pero también sus pequeñas miserias en la docuserie de HBO Max The Last Movie Stars, que por ahora solo se puede ver en Estados Unidos.

La plataforma de streaming HBO Max todavía no anunciado cuando se podrá ver en España The Last Movie Stars, pero ya es una de las docuseries más esperadas del año. 50 años juntos en los que se convirtieron en la pareja más estable y admirada de Hollywood.

50 años de amor y algunos problemas

Paul Newman era uno de los hombres más deseados de Hollywood cuando conoció a la actriz Joane Woodward con la que coincidió en en la comedia teatral Picnic a principios de los 50. En ese momento él estaba casado con Jacqueline Emily Witte pero se divorció y se casó con Woodward en Las Vegas en 1958. El matrimonio tuvo tres hijos, aunque el actor tenía otros tres con su primera esposa.

Su relación duró 50 años lo que es raro en el mundo del cine. Además los dos trabajaron juntos en producciones como El largo y cálido verano, Desde la terraza, Un día volveré o Samantha. Paul Newman murió en 2008 a los 83 años debido a un cáncer de pulmón y Joanne Woodward sufre alzheimer y cumplió 92 el pasado mes de febrero.

La docuserie se detiene en su carrera cinematográfica pero también en sus problemas de la pareja, que fueron muchos, el alcoholismo de Newman, la muerte de su hijo y la marginación que sufrió Joanne a la hora de conseguir buenos papeles al mismo tiempo que la de Newman no paraba de crecer año tras año

El proyecto The Last Movie Stars

El actor Paul Newman había grabado durante su vida varias entrevistas con gente de su entorno para escribir unas memorias que nunca llegó a publicar. Por motivos que se desconocen, las cintas acabaron quemadas, pero las transcripciones de esas conversaciones se salvaron. Una de las hijas del actor le facilitó esas cintas a Ethan Hawke que ha logrado componer esta interesante docuserie de 6 episodios.

Los conocidos actores George Clooney y Laura Linney han puesto sus voces para interpretar algunas frases que dijeron Paul Newman y Joanne Woodward. Además, también aparecen personas conocidas como Martin Scorsese, productor ejecutivo de la docuserie, Sam Rockwell, Brooks Ashmanskas, Karen Allen, Mark Ruffalo, David Letterman Bobby Canavale o Vincent D’Onofrio. Una interesante docuserie The Last Movie Stars que esperamos que se pueda ver en España muy pronto.