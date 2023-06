‘The Crash’, la premiada miniserie holandesa se estrenará el 26 de junio en COSMO

Una de las ficciones holandesas que más éxito ha tenido en los últimos años es The Crash. La cadena pública holandesa NPO 1 estrenó la miniserie entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre de 2022, fecha en que se cumplían 30 años del accidente aéreo y fue una de las más vistas.

Esta serie recibió el Becerro de Oro o Gouden Kalf en holandés, el principal premio del Festival de Cine de los Países Bajos en la categoría de mejor serie dramática. Una miniserie histórica que COSMO estrena el lunes 26 de junio a las 22 horas y consta de solo 5 episodios. The Crash cuenta la historia real del desastre de Bijlmer y está basada en hechos, personas y datos reales.

Un avión de carga con muchos secretos

El 4 de octubre de 1992 se estrella un avión en Bijlmer, uno de los barrios más deprimidos de Ámsterdam y este accidente se convierte en toda una tragedia para el país. El Boeing 747 procedente de Nueva York y con destino Tel Aviv es un avión de carga sin pasajeros a bordo pero el accidente tiene unas consecuencias terribles con más de 40 víctimas mortales, 39 vecinos del edificio y los cuatro tripulantes, y decenas de heridos.

Según la sinopsis de COSMO: “Desde el respeto a las víctimas y con el deseo de que el gobierno holandés cuente toda la verdad, The Crash nos sumerge en un laberinto de secretos, conspiraciones y emociones donde nada es lo que parece. Muchas de las víctimas reales han estado involucradas en la investigación y producción de la serie, entre ellos el ex miembro de la Cámara de Representantes holandesa Rob van Gijzel, vecinos del edificio Bijlmer, trabajadores humanitarios y el periodista Vincent Dekker”.

Según las autoridades el Boeing 747 solo transportaba perfume, flores y piezas de ordenadores, pero pronto los supervivientes y el personal de rescate comienza a tener dolencias respiratorias, insomnio, problemas estomacales y dolor o malestar general, Asha, una vecina de Bijlmer, y los periodistas Vincent y Pierre deciden comenzar su propia investigación y se enfrentan a las poderosas fuerzas del gobierno holandés y a los servicios secretos israelíes.

The Crash: una producción de éxito

La serie The Crash ofrece detalles como que hubo ciudadanos amenazados, una caja negra que aún no se ha encontrado, enfermedades no declaradas, sospechas de que el avión llevaba material radiactivo o compañías de seguros que pagan las reclamaciones en función del nivel educativo de las personas. Además, se descubrió que los documentos del gobierno que revelan la verdad del accidente se guardaron bajo llave hasta 2062.

Detrás de esta serie está una nueva generación de cineastas como el creador y guionista Michael Leendertse, que es el cofundador del colectivo de guionistas Winchester McFly y que es conocido por series como Ares, Van God Los, Smeris o Turbulent Skies. Además, completan el equipo los directores Lourens Blok (Amsterdam Vice, Het Verhaal van Nederland, Vechtershart) y Edson Da Conceicao (De sterfshow) y la productora Fleur Winters (Tierra natal, Heirs of the Night).