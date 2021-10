Los realities show se han convertido en uno de los productos televisivos con más éxito en la actualidad. Como consecuencia se estrenan películas y series sobre personas anónimas que entran en un reality show que acarician el sueño de convertirse en artistas y así cambiar su vida. Programas que también triunfan en España como La voz, Bailando con las estrellas o Mira quien baila.

Fox estrena el lunes 18 de octubre a las 22.00 horas The Big Leap (El gran salto) una original serie que cuenta la historia de un grupo de personajes diversos y sin suerte que intentan cambiar sus vidas participando en un reality show de baile que se basa en una producción en vivo de El lago de los cisnes.

Bailar a cualquier edad

Los guionistas de The Big Leap se han inspirado en uno de estos reality shows de éxito en el Reino Unido. El planteamiento inicial es que cualquier persona con amor por el baile y cierta habilidad puede participar en este tipo de programas e incluso tienen la posibilidad de quedar en primera posición. Además, pueden ser personas de cualquier edad sin que haya una limitación de ningún tipo. Eso sí, los participantes deben afrontar que este tipo de programas pueden convertirse en un viaje duro de autoaceptación que puede cambiar para bien o para mal su futuro.

La serie The Big Leap gira en torno a un grupo de personajes muy variados que no han tenido suerte en su trayectoria artística e incluso vital y que intentan cambiar sus futuro con su participación en un reality show de baile que se basa en una producción en vivo de El lago de los cisnes. Una experiencia única para todos los que participan.

Una producción musical

Como en este tipo de series o películas musicales, como podéis ver en el trailer, la ficción se centra en los números musicales, en el funcionamiento del propio concurso y también en los dramas personales de los protagonistas que les llevan a entrar en el concurso para cambiar sus vidas. Amas de casa que quieren intentar cumplir su sueño, bailarines que no han conseguido triunfar o simplemente personas que nunca se han atrevido a dar el paso.

La serie The Big Leap ha sido creada por Liz Heldens (Deception, Camp, Mercy) y cuenta en su reparto con actores como Teri Polo (Good Trouble), Piper Perabo (Penny Dreadful), Scott Foley (Scandal), Mallory Jansen (Galavant), Kevin Daniels (AJ and the Queen), Ser’Darius William Blain (Jumanji: Siguiente nivel), Jon Rudnitsky (All my life), Anna Grace Barlow (Witch Hunt) y McKenzie Chinn (Hogtown), entre otros. Una buena opción para los que les encanta la música y las intrigas relacionadas con los concursos televisivos.