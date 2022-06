Taika Waititi habla del desnudo del Dios del trueno en ‘Thor: Love and thunder’

Thor: Love and thunder es la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel que verá la luz en los cines próximamente. Su primer tráiler fue, como viene siendo habitual, viral en internet. Por fin, pudimos ver a Jane Foster como Mighty Thor, pero lo que fue sin duda, más comentado tuvo que ver con el desnudo de Thor por obra del Zeus interpretado por Rusell Crowe. En el tráiler el culo de Chris Hemsworth se pixeló y ante la duda de si esto se mantendrá o no en el metraje final, el director Taika Waititi ha querido hablar con el medio Comic Book sobre el desnudo en cuestión:

“Todo sabíamos que queríamos hacerla desde el principio”, apuntaba el neozelandés al portal web. El cineasta comentó que la idea de un desnudo por parte del personaje se planteó hace mucho tiempo y en ella, el actor australiano estaba implicado: Ya la incluimos en el primer borrador del guion y Chris también estaba dentro”. Es el primer desnudo completo por parte de un personaje en el UCM, aunque Waititi ya nos mostró como dios trajo al mundo a Hulk, en una divertida escena junto al Dios del trueno en Thor: Ragnarok. Además, Waititi hizo gala de su particular humor al referirse al cuerpo del actor: “Yo creo que tienes un cuerpo como el de Chris, que, ya sabes, incluso él lo entiende. Sería un desperdicio no enseñarlo. Sería un crimen contra la humanidad. Tienes que entregar a las masas”.

Thor: Love and thunder explotará todas las virtudes de Ragnarok que encandilaron al público, con un humor gamberro y grandes escenarios coloridos, pero del mismo modo supondrá una historia de amor que de seguro, intentará recuperar la relación del Vengador con su ex, interpretada desde la primera película por Natalie Portman. Según la sinopsis oficial y por lo que los adelantos han ido mostrando, en esta cuarta entrega el poderoso protagonista arrastrará una crisis existencial, huyendo del retiro de la lucha para encontrar su “nuevo yo”. Un estado anímico que no le durará mucho, ya que tendrá que detener a Gorr (Christian Bale) un extraño ser que está obsesionado con terminar con la vida de todas las deidades, incluida por supuesto la de Thor.

La última aventura de Thor llegará a los cines el 8 de julio y tenderá un puente entre una hipotética despedida de Thor y el absoluto protagonismo de Jane Foster y su martillo reconstruido.