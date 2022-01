Una de las series más esperadas para este año 2022 es Super Pumped: La batalla por Uber y Movistar+ acaba de anunciar que se podrá ver a partir del 28 de febrero. La nueva serie de SHOWTIME® se sumerge en los comienzos de esta empresa de transporte conocida en todo el mundo y estará protagonizada por los conocidos actores Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler y Uma Thurman.

La primera temporada está basada en bestseller de Mike Isaac La batalla por Uber: una ambición desenfrenada. Brian Koppelman y David Levien, conocido por su trabajo en series como Billions o Rounders y Beth Schacter (Soundtrack) producen, escriben y ejercen como showrunners de la serie. Además, Allen Coulter (Los Soprano, Ray Donovan) dirige y produce el primer episodio.

Super Pumped: La batalla por Uber será la primera entrega de la serie de antología Super Pumped cuyo objetivo según Movistar+ será “explorar, en cada temporada, una historia que ha sacudido el mundo empresarial hasta la médula”.

Los inicios de Uber

La primera temporada según la sinopsis de Movistar+ “pivota en torno al ascenso y caída de Travis Kalanick, el ambicioso CEO de Uber que sería finalmente despedido en una unánime junta extraordinaria”. También se centra y la conflictiva relación con su mentor, Bill Gurley, un brillante capitalista de Texas sin pelos en la lengua que confía toda su reputación al éxito de Uber y después debe vivir con las consecuencias.

La conocida actriz Uma Thurman interpreta el papel de Arianna Huffington, una inteligente empresaria, cofundadora de The Huffington Post, que forma parte de la junta directiva de Uber.

Super Pumped: La batalla por Uber se sumerge en las entrañas de Silicon Valley y cuenta cómo empezó esta compañía de transporte hasta que llegó a consolidarse como una compañía puntera. También cómo se convirtió en una amenaza para otras empresas. Uber se encontraba en la cima mundial de la tecnología, aunque tenía que librar numerosas batallas internas y externas. Una serie que pretende desvelar los problemas que tuvo que salvar esta compañía del mundo de transporte.

Un buen reparto

Super Pumped: La batalla por Uber está protagonizada por los actores Joseph Gordon-Levitt (El juicio de los 7 de Chicago), Kyle Chandler (Bloodline, Friday Night Lights) y Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction). Completan el reparto los actores Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire, Penny Dreadful: City of Angels), Jon Bass (Miracle Worker), Bridget Gao Hollitt (Home and Away) y Babak Tafti (Succession).

Una serie Super Pumped: La batalla por Uber nos explica los comienzos de este gigante del transporte mundial. Una ficción que nos recuerda a películas como la de Steve Jobs que se puede ver en Netflix o La red social basada en el libro The Accidental Billionaires de Ben Mezrich en el que se cuentan los intentos de Mark Zuckerberg por crear lo que se conoce hoy como Facebook.