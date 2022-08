Steve Carrell cumple años: Estas son las películas que demuestran que su talento va más allá de la comedia

Steve Carrell es un actor que la mayoría de los espectadores catalogan en el género de la comedia. Concepto inequívoco ya que ha construido una carrera en torno a su facilidad para interpretar a personajes diversos que casi siempre, tienen como objetivo hacer reír. Ejemplos claros de ello son sus participaciones en títulos de la gran pantalla como Virgen a los 40 (2005), La cena (2010) y Noche Loca (2010) como dando vida a Michael Scott, el papel que lo elevó a la categoría de leyenda en la serie The Office (2005-2013). Pero, al igual que ha sucedido con otros actores enfrascado en la vis cómica como Jim Carrey (salió de ella en Man on the moon y El show de Truman) o Adam Sandler (manifestó su talento dramático en Embriagado de amor y Diamantes en bruto), Carrell ha demostrado un sobrado talento también en el drama, desmarcándose como un intérprete tremendamente completo. Aprovechando que hoy cumple 60 años, repasamos sus mejores películas dramáticas.

Las mejores películas de Steve Carrell

‘Pequeña Miss Sunshine’ (2006)

Vale si, Pequeña Miss Sunshine es a muchas luces una historia que se vira hacia la comedia. Pero justamente el tío Frank, el personaje de Steve Carrell, no se maneja al igual que el resto de miembros del reparto en un terreno tan ambiguo. Frank se recupera después de un intento de suicidio tras el abandono de su novio, pero la relación con la familia y la figura del escritor Proust en este viaje por carretera, lo llevarán a crecer y recuperar las ganas de vivir.

‘Foxcatcher’ (2014)

Drama biográfico sobre los hermanos Schultz, dos campeones de lucha libre olímpica que siempre fueron rivales. Carrell es el rico heredero John du Pont, el cual crea un campo de entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Du Pont contrata al pequeño, Mark, el cual quiere evitar que el mayor, Dave lo supere siempre. De momento, es la única nominación al Oscar que ha obtenido el actor en su carrera.

‘Beautiful Boy’ (2018)

Con diferencia, este es el largometraje de ficción más dramático de la carrera de Carrell. Beautiful Boy es la historia de una familia que intenta salir adelante con las adicciones a la metanfetamina de su hijo adolescente (Timothée Chalamet). Nuestro actor de comedia favorito, observa como padre impotente como su hijo intenta salir de la adicción.

Próximamente, Steve Carrell estará en la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City y volverá a poner su voz a Gru en Mi villano favorito 4.