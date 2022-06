‘Spider-Man: No way Home’ regresará a los cines con una versión extendida

Marvel Studios ha tenido uno de sus mejores años en lo que a estrenos se refiere. El género de superhéroes está lejos de agotarse y después de dos años llenos de restricciones y problemas para acudir a las salas, el público tenía un hype acumulado respecto al futuro del UCM. Gracias en parte a ello, Spider-Man: No way home llegó a recaudar más de mil millones de dólares, incluso arrastrando parte de esa reticente masa de volver a las salas debido al Covid-19. Este no ha sido un caso aislado, pues Doctor Strange en el multiverso de la locura también ha logrado destrozar el box office mundial. Ahora, lo que hemos podido saber es que Marvel junto a Sony Pictures planean volver a llevar a las salas a la aventura más multitudinaria del hombre araña.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022