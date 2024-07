Sólo tiene 3 episodios y es la mejor miniserie de Amazon Prime. Vas a querer más

Este verano vamos a buscar tesoros escondidos en las plataformas de streaming que puedan ser una buena opción para las tardes aburridas de julio y agosto. Para los amantes de la acción hemos elegido The Continental: Del universo de John Wick, una miniserie de solo 3 episodios que os va a fascinar. Un serie que se estrenó 22 de septiembre de 2023 en la plataforma Peacock en los Estados Unidos y por Prime Video en el resto del mundo. Un drama de acción que es una secuela de John Wick, una película de bajo presupuesto que contaba la historia de una venganza y estaba protagonizada por Keanu Reeves. En esta nueva serie se cuenta cómo Winston Scott llegó a su posición como propietario del hotel The Continental en la década de 1970 y lo convirtió en el refugio seguro para asesinos donde no se pueden hacer negocios.

The Continental: Del universo de John Wick ha sido creada por Greg Coolidge, Kirk Ward y Shawn Simmons y es una precuela derivada de la franquicia de John Wick. Esta producción ya contaba con el apoyo de los amantes de John Wick y poco a poco se ha convertido en una de las series de acción del año en Prime Video. Otro de los puntos fuertes de esta serie es la interpretación del actor Colin Woodell.

El origen de John Wick

La acción de esta serie se desarrolla en El Continental, el famoso hotel de la saga protagonizada por el imparable John Wick. Este hotel está en Nueva York y en sus habitaciones se alojan asesinos a sueldo sin escrúpulos que dejan sus armas cuando llegan para tomarse un respiro entre tanto crimen.

Según la sinopsis oficial: “Winston Scott es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. Emprenderá un rumbo mortal a través del misterioso submundo neoyorquino en un angustioso intento de apoderarse del emblemático hotel de El Continental, que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del planeta”.

La serie está dividida en tres episodios y cuenta el origen del icónico hotel para asesinos, que es la pieza central del universo de John Wick. Todo lo que ocurrió se cuenta a través de los ojos de un joven Winston Scott (Colin Woodell, que interpreta una versión joven del personaje de Ian McShane en las películas), en el momento en el que es arrastrado al paisaje infernal de la ciudad de Nueva York de los años 70.

El reparto de esta serie en Prime Video

El protagonista de la serie es Winston Scott, al que da vida el actor americano Colin Woodell y al que conocemos por sus papeles de Ethan Sinclair en Devious Maids y Aiden en The Originals. En esta ocasión da vida a Winston Scott, un hombre de negocios criado en el inframundo criminal que debe enfrentar su pasado cuando es encontrado por Cormac. El actor Ian McShane interpreta una versión del personaje con más edad en las principales películas de John Wick.

Esta serie significó el regreso del actor Mel Gibson de 67 años que había sido acusado y olvidado por hacer comentarios racistas y homófobos en el pasado. Esta serie fue el primer papel importante este actor en los últimos años. Interpreta el papel de Cormac O’Connor, un sádico gánster que dirige el Continental de Nueva York durante la década de 1970.

También en el reparto de la serie está el actor Hubert Point-Du Jour que interpreta el papel de Miles, un veterano de guerra que se desempeña como traficante de armas y Jessica Allain a Lou, a un experta en artes marciales que dirige un importante dojo y hermana de Miles. Otros personajes importantes son Mishel Prada como KD, una detective de la policía de la ciudad de Nueva York que no tiene ninguna paciencia con la corrupción que acosa a la fuerza policial, Nhung Kate como Yen, la esposa de Frankie y Ben Robson como Frankie Scott que es el hermano mayor de Winston.

Además, en el elenco de esta serie participan actores como Peter Greene como el tío Charli, Ayomide Adegun que da vida a Caronte, el joven recepcionista del Continental y hombre de confianza de Cormac. El actor Lance Reddick interpretó una versión con más edad de este personaje en las principales películas de John Wick. También hay que destacar al actor Jeremy Bobb que interpreta el papel de Mayhew: Un detective de la policía de la ciudad de Nueva York y superior de KD, Katie McGrath como el juez, Ray McKinnon como Jenkins, Adam Shapiro como Lemmy, Mark Musashi como Hansel y Marina Mazepa como Gretel.

The Continental: Del universo de John Wick es una serie recomendada a los que ya conocen el universo complejo de John Wick y que estén una buena serie de acción. Una de las mejores que se pueden encontrar en la actualidad en las plataformas de streaming.