‘Los Simpson 2’ retrasa su estreno: Homer y compañía no quieren competir con estas superproducciones

No han pasado ni tres meses del anuncio viral de su continuación, pero la película de Los Simpson 2 ya ha sufrido su primer percance: la secuela confirma el primer retraso de su estreno. El proyecto, fruto de la idea de Disney de resucitar las propiedades intelectuales de la 20th Century Fox, todavía no tiene un director agenciado. Aunque se especula con el regreso de David Silverman y se rumorea la implicación directa del responsable de Zootrópolis 2, Jared Bush. El retraso del proyecto no supone una prolongación de tiempo excesiva para los fans, lo que sugiere la intención de la casa del ratón por evitar competir con las grandes superproducciones que iban a llegar cerca de la fecha inicialmente planeada: el 23 de julio de 2027.

La noticia fue compartida desde las propias redes sociales del estudio. De la misma forma que, meses atrás, la compañía había anunciado el desarrollo de Los Simpson 2. Homer vuelve a ser la estrella de la imagen promocional con una ilustración firmada por el propio Matt Groening, el creador original de los personajes. En el post, observamos a un patriarca de la familia titular al que cayéndosele una rosquilla, planta dolorosamente una bandera lila en su pie. El trozo de tela tacha la fecha anterior y remarca un nuevo día para el estreno: el 3 de septiembre de 2027.

An all-new movie from The Simpsons, now coming to theaters Labor D’OH Weekend, 2027! pic.twitter.com/8JTTMRZiAE — 20th Century Studios (@20thcentury) December 5, 2025

La diferencia en el calendario es de apenas dos meses. Decisión que implica dos ventajas estratégicas para su futura proyección. La primera se debe al aprovechamiento del Labor Day, el Día del Trabajo en Estados Unidos. Un fin de semana propicio para la taquilla norteamericana que siempre se celebra el primer lunes de septiembre. En este caso, el día 3. De hecho, a la publicación le acompaña el texto «Now coming Labor D’oh Weekend», bromeando con la típica expresión de equivocación que suele decir Homer en la serie.

La segunda ventaja de posicionar la cinta en la ventana de exhibición de esos días, responde a una necesidad de huir de la competencia directa de varios blockbusters que la industria pretende estrenar en el mes de julio.

Los principales rivales que evitará ‘Los Simpson 2’

A pesar de que el mes de verano podría haber sido una elección magistral para una cinta de animación como Los Simpson 2, desde la 20th Century Fox han preferido aprovechar el Labor Day y de paso, evitar varios «cocos» que va a proyectarse ese mes de julio y en concreto, el primer fin de semana que el estudio había programado.

El 9 de julio de ese año por ejemplo, se estrena Superman: Man of Tomorrow. Pero es que ese mismo fin de semana planeado originalmente para Los Simpson 2, Warner Bros. tiene pensado irrumpir en la taquilla con Minecraft 2, la secuela de uno de los largometrajes más taquilleros del presente 2025.

¿Recuperarán ‘Los Simpson’ su grandeza?

La primera película de Los Simpson logró recaudar en la taquilla unos 527 millones de dólares. Desde entonces y temporada tras temporada, la ficción ha ido perdiendo calidad y adeptos. La idea de una secuela en cines podría volver a poner de moda la que es por derecho propio, una de las ficciones televisivas más relevantes de la historia.