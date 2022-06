Las series internacionales que llegan a Movistar Plus+

Las plataformas de streaming están anunciando sus estrenos para el mes de junio y Movistar Plus+ ha lanzando sus novedades en series internacionales. Movistar Plus+ estrena la segunda temporada de Devils y una nueva serie Trigger Point: fuera de control. También se podrán ya ver completas las series Harry Palmer: el expediente Ipcress y The First Lady.

Devils Temporada 2

El viernes 3 de junio Movistar Plus+ estrena la segunda temporada de esta serie ambientada en el mundo de las finanzas que ya sorprendió en la primera entrega. Una de las series internacionales más esperadas para junio que cuenta como protagonistas con los actores Patrick Dempsey, al que conocemos por su trabajo en Anatomía de Grey y Alessandro Borghi por Suburra. Dos pesos pesados de la interpretación que vuelven a interpretar sus papeles en la segunda temporada de este adictivo thriller. Esta entrega comienza en 2020, con lo que la acción hace un salto temporal en una época económica marcada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cada viernes se podrá ver en Movistar Plus`+ un nuevo episodio hasta completar los ocho que tiene esta segunda temporada.

Trigger Point: fuera de control

El lunes 13 de junio se estrena esta serie que cuenta el trabajo que realizan todos los días un grupo de artificieros que están en primera línea. Un trabajo que pocas veces se ha visto en televisión con ese nivel de detalles y realismo. Una serie de acción protagonizada por Vicky McClure (Line of Duty, Alex Rider) y producida por Jed Mercurio (Line of Duty, Bodyguard). Cada lunes se podrá ver un nuevo episodio hasta completar los seis que tiene la nueva serie.

Harry Palmer: el expediente Ipcress

Desde el lunes 6 de junio se podrá disfrutar de esta interesante serie de suspense y espías completa en Movistar Plus+. Un thriller de espionaje ambientado en los 60 en plena Guerra Fría que es la adaptación televisiva del clásico espía británico de las novelas de Len Deighton. El personaje de este espía británica lo hizo popular el actor Michael Caine. La serie está protagonizado por Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) y Tom Hollander (Taboo, El infiltrado).

The First Lady

También en Movistar Plus+ se podrá ver completa otras de sus mejores series internacionales desde el 30 de junio. Una excelente serie dramática de antología protagonizada por las conocidas actrices Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson. La serie se sumerge en lo que suele ocurrir en el Ala Oeste del gobierno donde muchas de las decisiones más importantes fueron tomadas desde la sombra por las Primeras Damas. En la primera temporada se cuenta la vida personal y política tres primeas damas: Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michele Obama.