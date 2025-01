En una semana desaparecerá de Prime Video: es la gran despedida del cine de Sydney Lumet

La carrera de los cineastas, por muy grandes que estos sean, suele terminar devaluándose al final de su etapa como directores. Una norma real que ha condicionado por ejemplo, la filmografía de realizadores contemporáneos como Quentin Tarantino. El responsable de Pulp Fiction y Kill Bill tiene entre ceja y ceja, terminar sus andanzas como narrador audiovisual con su décima película, primordialmente con el objetivo de tener una trascendencia artística memorable y regular. Sin embargo y como toda norma que se precie, incluso en esta predominancia en la industria existen excepciones y ese es el caso de la despedida del cine que tuvo el gran Sydney Lumet.

Hablamos cómo no de Antes que el diablo sea que has muerto. Filme poco conocido seguramente por culpa de la nula e injusta poca repercusión que tuvo en su desempeño dentro del circuito de premios de su año. Entre las pocas consideraciones de los certámenes y Festivales, el cruel largometraje obtuvo el premio del Mejor reparto para la Asociación de Críticos de Boston, los Gotham Independen Film Awards y los Satellite Awards

‘Antes que el diablo sepa que has muerto’

La sinopsis oficial de este guion original de Kelly Masterson (Rompenieves) es el siguiente: «Dos hermanos de familia burguesa se encuentran en una situación desesperada y necesitan conseguir dinero sea como sea. Por un lado está Andy, un ambicioso ejecutivo adicto a las drogas y por otro, Hank, un hombre cuyo casi todo su sueldo se va a parar a pagar la pensión de su ex mujer. Para resolver sus problemas, juntos planean dar el golpe perfecto. Juntos idean atracar la joyería que sus padres tienen en Nueva York, la cual cubrirá sus pérdidas con el seguro. A primera vista, el plan era perfecto, pero el azar y una serie de circunstancias terminará por complicarles completamente sus vidas».

Por supuesto, ningún actor que se precie se habría perdido la despedida del cine de Sidney Lumet. Con lo que otra de las grandes bondades de su premisa es la concatenación de estrellas presentes en el proyecto. Desde los dos hermanos protagonistas, Phillip Seymour Hoffman y Ethan Hawke, hasta la encarnación de los padres de estos; Albert Finney y Rosemary Harris. Marisa Tomei, Aleksa Palladino, Amy Ryan y Brian F. O’Byrne completan el reparto secundario. Toda una serie de nombres que acumulan en sus carreras interpretativas un total de 20 nominaciones a los Oscar y dos estatuillas doradas que no sirvieron de mucho en una 81ª edición que no iba excesivamente sobrante de calidad, teniendo a Slumdog Millonaire como ganadora absoluta de aquella noche.

La despedida del cine de Sydney Lumet

Ciertamente, de no ser por el estreno de Antes que el diablo sepa que has muerto, la despedida del cine de Sidney Lumet habría sido bastante menos elocuente. Eso sí, un año antes con Declaradme culpable, el autor norteamericano consiguió que durante dos horas nos creyésemos a Vin Diesel como actor. El periplo profesional del director por los 90 no fue nada halagador, con varios fracasos de crítica y público por el camino. De hecho, sólo La noche cae sobre Manhattan parece salvarse de toda una ristra de obras menores para nada a la altura de su leyenda como cineasta.

Unas altas expectativas generadas en realidad por él mismo y su prodigioso debut con 12 hombres sin piedad. Aunque sin duda, su mayor desempeño fílmico se concentró en los 70. Década donde encontramos títulos de la talla de Serpico, Asesinato en el Orient Express, Tarde de perros y Network, un mundo implacable.

Actualmente mantiene un 7/10 en FilmAffinity, 7,3 en IMDb y un 89% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. La prensa especializada señaló la tragedia y la sordidez de este thriller lleno de rabia y dolores internos. Tras el brillante elenco, también destaca como una de las últimas grandes interpretaciones de Finney antes de su retiro y posterior fallecimiento en 2019.

¿Cuándo dejará de estar disponible?

Antes que el diablo sepa que has muerto dejará de estar disponible en Prime Video el próximo 31 de enero. Por suerte para los cinéfilos, todavía seguirá presente en los catálogos de Filmin y de Acontra +.

Con menos de dos horas de duración, la crudeza de esta historia de atracos es un imborrable placer para cualquier cinéfilo y un adiós por la puerta grande de un imponente retratista de la justicia y de la maldad humana.