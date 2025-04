Sectas secretas y traiciones: la serie de Prime Video que supera a todas las demás

No se nos ocurre una fecha mejor que el Día del Libro para recomendar una serie de Prime Video que adapta una de las mejores sagas fantásticas de la historia reciente de la literatura. No, no nos referimos a la polémica Los anillos de poder, sino a la serie de novelas escritas por Robert Jordan: La rueda del tiempo. Una ficción que ha quedado un tanto opacada por las precuela del mundo creado por J.R.R. Tolkien pero que en realidad, representa todas las virtudes que le faltan al intento por recuperar el interés de los fans del fantástico por la Tierra Media.

La rueda del tiempo en realidad, estrenó su tercera temporada el pasado 13 de marzo, teniendo su origen en el pasado 2021. Una adaptación televisiva que llegó de la mano de Rafe Judkins, combinando profecías, intrigas palaciegas, guerra y mucha, pero que mucha magia. Porque como todo universo creado para la ocasión, el mundo plasmado en el papel por Jordan respira la misma vitalidad que lo que han logrado otros autores del género como Andrzej Sapkowski o Robert Sanderson, quien por cierto ejerce como productor ejecutivo de nuestra recomendación de hoy. No obstante, los deseos tras esta versión audiovisual no se explican sin la presencia y éxito del fenómeno de Juego de Tronos. La creación de George R.R. Martin es la reina de la tipología, al menos en lo que entendemos por televisión moderna. Tanto es así que todavía seis años después de su final, HBO todavía sigue expandiendo Poniente con precuelas como La casa del dragón o la inminente El caballero de los siete reinos. Sin embargo, los niveles de visualizaciones de La rueda del tiempo todavía no dan para esa explosión de contenidos y en realidad, la realización de una continuación todavía permanece en el limbo.

¿De qué trata ‘La rueda del tiempo’?

La sinopsis oficial de La rueda del tiempo: «Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y únicamente algunas mujeres pueden acceder a ella, Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada ‘Aes Sedai’, llega a la pequeña ciudad de Two Rivers. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como ‘el dragón renacido’, que salvará o destruirá a la humanidad».

En el proyecto como principal cabeza visible encontramos a la estrella Rosamund Pike, nominada al Oscar por Perdida (2014). Aunque también destacan Kae Alexander (Fleabag), Naana Agyei Ampadu (Mrs Sidhu Investigates), Hammed Animashaun (Ludwig), Pasha Bocarie (Pusher), Priyanka Bose (Lion), Sophie Okonedo (After Earth) y los intérpretes españoles, Álvaro Morte (La casa de papel) y Laia Costa (Cinco lobitos).

Bajo el contexto de una sociedad en la que sólo las mujeres pueden emplear la magia debido a que los hombres se vuelven locos al utilizarla, el personaje de Moiraine (Pike) cree que uno de los jóvenes de la aldea es esa figura mesiánica tantas veces representada en el género de la fantasía. Es a partir de aquí donde se establece una especie de «concurso» o carrera por saber quién entre Rand, Egwene, Perrin, Mat o Nynaeve es ese líder destinado al bien o al desastre. Por el camino, monstruos, traiciones, sectas secretas y reinos en guerra representarán el escenario donde se desarrollará este calidoscopio mágico sobre el destino con un suspense que mantendrán enganchado a cualquier espectador, a través de sus tres temporadas y 24 capítulos. Cada episodio tiene una hora de duración y como cualquier creación original que se precie, esta es una serie en exclusiva para Prime Video.

La serie fantástica de Prime Video

La rueda del tiempo llegó a la plataforma de Jeff Bezos con una expectación digna de la relevancia que ha tenido desde los 90, la obra escrita por Jordan. Un autor que ha vendido más de 90 millones de libros en todo el mundo y que desgraciadamente no pudo terminar su historia, pues falleció en 2007. Sanderson fue el elegido para finalizar la épica y longeva trama recogida en los tres libros finales; La tormenta, Torres de medianoche y Un recuerdo de luz. Eso sí, la última de las novelas contó con el epílogo de su escritor original.

Como bien señaló en su última entrevista Pike, Amazon todavía no ha dado luz verde a la cuarta temporada, aunque a priori parece que es todavía una IP relevante para la compañía. «La serie realmente despegó como propiedad literaria en la tercera temporada y ha sido descubierta por muchos fans, por lo que espero que podamos continuar este viaje que los espectadores, los libros y nuestros actores se merecen», le explicaba la intérprete al canal de Youtube, WTHR.

Con tres temporadas en emisión y 10 millones de dólares por episodio, La rueda del tiempo es la serie más relevante de Prime Video y donde el terminal tiene puestas todas sus esperanzas dentro del género de la fantasía medieval. Pues como todo seriéfilo sabe, Los anillos de poder no termina de despegar.