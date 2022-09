Saoirse Ronan no estará en la ‘Barbie’ de Greta Gerwig

Debido a los grandes nombres que hay delante y detrás de las cámaras, Barbie es uno de los proyectos más atractivos del 2023. Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan, pero es que el reparto se completa con figuras como Emma Mackey (Emily), Will Ferrell (La Lego película), Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Michael Cera (Juno), Alexandra Shipp (Tick, Tick… boom) y Ncuti Gatwa (Doctor Who) entre otros. El talento se engrosa más en la dirección y el guion. Greta Gerwig coescribe junto a su marido Noah Baumbach, en la que será su cuarta película como directora. Este cóctel de sobrado talento podría haber sido mejor, si los rumores que incluían a Saoirse Ronan en la producción no se hubiesen disipado debido a una reciente entrevista con la revista People.

La participación de Ronan era algo con todo el sentido del mundo, ya que la actriz había protagonizado las dos películas anteriores de Gerwig, Lady Bird y Mujercitas. Se esperaba que la actriz hiciese un cameo como la Barbie original de la historia, pero por incompatibilidad con su agenda esto no ha llegado a producirse: “Se suponía que iba a hacer un cameo porque vivo en Londres y ahí era donde estaban rodando. Había un personaje que iba a interpretar, otra Barbie. Me dio mucha pena no poder hacerlo”.

Por lo que sabemos y, coincidiendo con la variedad étnica del reparto, la idea es que en la película de la muñeca más famosa del mundo veamos varias versiones de Barbie y Ken. Por su parte, Ferrell será un empresario de la industria del juguete. No sabemos nada más de la historia, entre otras cosas porque el elenco ha sido muy comedido y porque Warner Bros ha preferido guardar silencio mostrando eso sí, la estética que manejaran sus protagonistas en la película. Las confesiones del reparto repiten casi siempre el mismo dogma: Barbie va a ser muy sorprendente y es, a todas luces, una comedia.

Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio de 2023, coincidiendo con la próxima película de Christopher Nolan, Oppenheimer. No se debería descartar que hubiese algún tipo de adelanto o retraso en el calendario debido a la cantidad de grandes títulos que llegan en el verano del año que viene; Indiana Jones 5, Misión Imposible: Sentencia Mortal, Elemental, The Flash y The Marvels.