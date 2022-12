Sam Worthington (‘Avatar’) habla de su fallida audición para James Bond: «El traje no me sentaba bien»

Quizás el público no lo reconozca tanto como debiese, pero Sam Worthington es el actor detrás de Sully, el marine que llegó a Pandora en la primera Avatar conquistando la taquilla mundial. Ahora, 12 años después, la secuela aterrizó recientemente en los cines de todo el mundo y por lo que parece, será de nuevo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Como suele pasar con los protagonistas de películas con tanta repercusión, la carrera de Worthington no terminó de cuajar en Hollywood y promocionando la secuela ha confesado que estuvo entre los finalistas para interpretar a James Bond, el icónico espía creado por Ian Fleming.

Ahora que El sentido del agua lo ha situado de nuevo en el centro de la industria del entretenimiento y que la vacante de 007 tras Sin tiempo para morir está disponible, el intérprete británico ha confesado que cuando hizo la prueba de pantalla del agente 007, frente a los productores Michael G Wilson y Barbara Broccoli sintió que no encajaba muy bien en el papel. “El traje no me quedaba bien. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo”, le contaba a Variety. Worthington explicaba que no había conseguido tener ese “estilo elegante” y comparó a los mandamases de la franquicia de MGM con James Cameron, el director que lo ha dirigido en las dos entregas de Avatar y con el que, si todo ocurre como se espera, continuará la saga con una tercera, cuarta y quinta películas:

“Son tan detallistas y meticulosos. Son protectores y apasionados. Lo que aprendí es que tienes que escuchar a estas personas. Es lo mismo con James Cameron. Hizo toda la investigación y no hay nada que no puedas preguntarle para lo que no tenga una respuesta”.

Finalmente el papel fue a parar a Daniel Craig y aunque al principio los fans no lo aceptaban como sustituto de Pierce Brosnan, el actor consiguió reponerse y firmar algunas de las mejores entregas que se recuerdan de toda la franquicia como Casino Royal o Skyfall. El debate sobre quién será el nuevo James Bond sigue vigente, no obstante no parece que Sam Worthington quiera volver a repetir la experiencia, además de que estará muy ocupado en el futuro del desarrollo de Pandora.

Worthington no ha vuelto a tener un éxito de la talla de la primera Avatar, aunque el regreso al papel de Sully podría proporcionarle el acceso a nuevas propuestas o franquicias de Disney.