Rockstar rechazó a Eminem para protagonizar una película sobre el videojuego ‘Grand Theft Auto’

Parece mentira que, con la tendencia que mantiene Hollywood adaptando videojuegos populares, todavía no se haya realizado una película sobre la saga Grand Theft Auto. Las entregas de la compañía Rockstar han tenido un increíble impacto a raíz de su libertad en mundo abierto, siendo su última entrega el GTA V, el videojuego más vendido de la historia. Muy posiblemente se deba a que la propia herencia de sus juegos es cinematográfica. Resulta imposible entender GTA: Vice City sin Scarface, mientras que GTA: San Andreas no parece ser posible sin la existencia de historias como Infierno en Los Ángeles o Boyz N the Hood de John Singleton. Sea como sea, no será porque Hollywood no lo haya intentado. Gracias al podcast de la BBC, Bugzy Malone’s Grandest Game, hemos podido conocer que Rockstar Games rechazó una idea de adaptación en la que el rapero Eminem sería el protagonista.

Para contextualizar esta idea, debemos situarnos en 2001 cuando Grand Theft Auto 3 sale a las consolas con un éxito tremendo. Por aquellos días, un productor de Hollywood (el cual no se reveló el nombre) se acercó al estudio para realizar una oferta con una proposición fílmica que incluiría al director Tony Scott (Top Gun) y que estaría protagonizada por Eminem, quien por aquel entonces, estaba iniciando su carrera como actor (un año después protagonizó 8 millas).

No se sabe exactamente por qué, pero el sello rechazó la oferta. Quizás, siendo muy poco creyentes con unas adaptaciones de videojuegos que por aquel entonces, solían ser bastante desastrosas. Recordemos por repasar sin escarnio que Final Fantasy: The Spirits Within o Tomb Raider eran algunas de los casos más reconocidos. La industria del videojuego tampoco era tan relevante como lo es en la actualidad y el exitoso inicio de Resident Evi con Milla Jovovich tardaría todavía un año en estrenarse.

De hecho, Nintendo ha tardado dos décadas en volver a apostar por el formato del largometraje con Super Mario Bros, después de la malograda adaptación de 1993 protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo. La compañía de Rockstar parece mucho más preocupada en desarrollar el futuro GTA VI que en una futura adaptación. De hecho, entre su colección de videojuegos dearrollados, parece más probable una adaptación de Read Dead Redemption, de Maxpayne o de Manhunt, antes que llevar a la gran pantalla Grand Theft Auto.