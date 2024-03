¿Quiénes son los presentadores de la gala de los Premios Oscar 2024?

La 96ª edición de la alfombra roja va a celebrarse dentro de escasas horas y por tanto, todo está listo para conocer por fin, qué película y actores serán los grandes ganadores de la noche más especial para el séptimo arte. La ceremonia comienza hoy día 10, sólo que por la diferencia horaria, desde España empezaremos a disfrutarla ya el lunes 11. Desde las 00:00h, los cinéfilos y espectadores podrán ver la retransmisión en directo a través de Movistar +, de un certamen que no parece prometer demasiadas sorpresas, pero que podría ser histórica para varias figuras de la escena, como Christopher Nolan, Juan Antonio Bayona y La sociedad de la nieve o al gran Hayao Miyazaki recibiendo su tercer premio Oscar, tras el de El viaje de Chihiro en 2003 y la estatuilla honorífica que homenajeaba su carrera en 2015. No obstante, aunque los nominados y los ganadores son los auténticos protagonistas de la velada, este show televisivo también tendrá momentos mágicos y apariciones esperadas, de la mano de los presentadores de la gala de los Premios Oscar 2024.

El conductor oficial de la gala será Jimmy Kimmel. El humorista y presentador del late night Jimmy Kimmel Live! repite por segundo año consecutivo, siendo esta la cuarta vez en la que neoyorquino ponga la imagen y el temple para que todo salga de diez. Kimmel también presentó la celebración en 2017 y 2018 y, con su humor blanco, supone una garantía de entretenimiento libre de polémicas para la entrega de las estatuillas que se darán en el Teatro Dolby de los Ángeles. De esta forma, el presentador se quedará a una sola edición de empatar con Johnny Carson, quien presentó el certamen hasta en cinco ocasiones y al mismo tiempo todavía estará muy alejado de Billy Crystal (9 veces) y de Bob Hope (19 veces). Junto a Kimmel, Molly McNearney ejercerá de productora ejecutiva, una dupla con la que los directores ejecutivos de la Academia, Bill Kramer y Janet Yang, estuvieron encantados en el momento del anuncio de su decisión:

“Estamos encantados de que Jimmy (Kimmel) regrese como presentador y Molly como productora ejecutiva. Los dos comparten nuestro amor por las películas y nuestro compromiso de producir un espectáculo dinámico y entretenido para nuestra audiencia global”. Acompañando a Kimmel, tenemos a una lista de presentadores en los Premios Oscar 2024 llena de caras reconocibles, tanto de dentro de la propia industria, como del mundo del espectáculo y del entretenimiento musical.

