¿Qué viene después de ‘El Pingüino’? Matt Reeves quiere más series sobre el mundo de Batman

Han pasado ya casi tres años desde que Matt Reeves sorprendiese al público y a la crítica con The Batman. Una versión del superhéroe de DC completamente nueva para aquellos que únicamente habían disfrutado de sus aventuras en la gran pantalla. Así, con un tono y ambientación cercano al thriller psicológico de David Fincher, Reeves provocó un soplo de aire fresco sobre una audiencia que ya andaba un tanto saturada con el género, recaudando 772 millones de dólares en todo el mundo y con el handicap de ser una de esas primeras películas que debían recuperar la atracción por las salas de cine. Como toda franquicia moderna, esto no podía quedar como una simple historia y pronto, desde Warner confirmaron una The Batman 2 y hace algunas horas, la serie spin-off de El Pingüino se ha convertido ya en una realidad dentro de la plataforma de Max. Pero ¿qué futuro televisivo y cinematográfico le espera al mundo criminal de Gotham tras esta serie? Bien, ahora sabemos que al cineasta le encantaría crear toda una serie de spin-offs sobre diferentes personajes y conectarlos de alguna forma, con la trama principal de las películas.

Esa intención de dar sentido al visionado de las series y redondear la historia principal es algo que se puede ver (al menos cronológicamente) en la serie de El Pingüino. La ficción protagonizada por Colin Farrell repitiendo el papel del villano Oswald Cobblepop, transcurre una semana después de los acontecimientos sucedidos en la primera película. Una Gotham inundada en la que partida por el trono criminal de los bajos fondos no ha hecho más que empezar. Al mismo tiempo, el final de la misma dará pie según sus creadores, al argumento del que partirá la esperada segunda parte. Una continuación que se ha dilatado demasiado en el tiempo pero que por fin, comenzará su rodaje en 2025. Ahora gracias a la última entrevista del director, sabemos que esos deseos de expansión irán mucho más allá del propio Pingüino o del justiciero vengativo de la capa negra. Matt Reeves quiere un universo cinematográfico criminal.

Más allá de ‘The Batman 2’ o ‘El Pingüino’

La confianza sobre Reeves de Warner parece evidente, dada la taquilla generada, las críticas positivas y porque en definitiva, su amplia trayectoria y registros hablan por él. De esta forma y muy lejos del mundo superheroico, el norteamericano ya demostró un control narrativo y un brillante desarrollo de personajes en la saga precuela de El planeta de los simios. Así, después de la correcta El origen del planeta de los simios (2011), Reeves filmó las fantásticas El amanecer del planeta de los simios (2014) y La guerra del planeta de los simios (2017), demostrando saber hacer crecer con valor una saga y cerrarla a las mil maravillas. A pesar de la reciente y pobre continuación de El reino del planeta de los simios (2024), aunque dicha cinta claro está, no fue dirigida por él.

Con el guion ya terminado, The Batman 2 está programada para estrenarse el 2 de octubre de 2026. Una fecha un tanto lejana para los fans más impacientes, incluso con el aliciente de la serie de El Pingüino, la cual jamás podrá paliar el interés general que el público tiene por el héroe central de la historia. Por eso, en su deseo de expandir esa atmósfera llena de violencia y oscuridad, Reeves ha revelado cuál es el plan urgido en su pensamiento para realizar más series de televisión vinculadas al futuro de la IP, tras los acontecimientos que veremos a partir de la secuela.

«Siempre quise asegurarme de que en cada una de las películas que hicimos con Rob (Robert Pattinson), el arco central, el arco emocional de la historia fueran Batman y Bruce», comenzaba explicándole el realizador a Entertainment Weekly. No obstante, esa reducida percepción cambió cuando habló con la major para establecer el futuro televisivo de la franquicia que había creado:»Luego, cuando hablé con Warner Bros. sobre fichar para la televisión, dije que lo que me resultaría emocionante sería trabajar con personajes (cuando) no hay suficiente espacio en una película para cubrir su historia en su totalidad y profundizar en ellos. Quiero que todo sea una gran epopeya criminal de Batman».

‘The Batman Epic Crime Saga’

Los planes iniciales de esta serie de películas y programas interconectados que representan diferentes rincones de la ciudad, cambio de la noche a la mañana cuando se canceló la que seguramente iba a ser uno de los spin-offs más interesantes de dicho universo: la historia ambientada en una Departamento de Policía de Gotham.

Entre las diferentes ideas, también surgió la posibilidad de realizar una ficción seriada sobre el psiquiátrico de Arkham. Por el momento, sólo podemos soñar con un futuro en el que a Reeves le dejen trabajar su universo más allá de El Pingüino y el regreso de Pattinson al papel. No parece plausible que Warner le entregue la llave de la ciudad de Gotham a Reeves, sobre todo teniendo en cuenta que James Gunn y Peter Safran ya están configurando el nuevo DC Universe, donde paralelamente buscarán a su propio Batman sin influir en el camino del cineasta. Por último, la cancelación de Batgirl y el exilio de la serie animada de Batman: El cruzado enmascarado a Prime Video, dejan claro que a la compañía dirigida por David Zaslav no le va a temblar el pulso a la hora de descartar cualquier ficción que no encaje en los parámetros de lo esperable por la marca.

El Pingüino tendrá 8 episodios, así que habrá que esperar algunas semanas para ver si su desenlace ofrece pistas de la futura The Batman 2.