Un programa rotula a García Albiol como «Miss trans España» y él responde: «No estoy en esa fase»

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el Partido Popular, se ha tomado con humor el rótulo que le puso el programa En Boca de todos (Cuatro) durante una conexión en directo: “Xavier García Albiol. Miss Trans España 2025”. El político, en un mensaje a través de su cuenta personal de la red social X ha contestado: «Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en Cuatro, en En boca de todos, y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título». El rótulo duró apenas unos segundos y fue un error del programa.

El pasado martes, el alcalde del Partido Popular hizo una conexión en directo en el espacio de Mediaset para hablar de la inseguridad que se vive en las calles de Badalona. Lo que llamó la atención de los espectadores fue el rótulo que le puso el programa, En boca de todos: «Xavier García Albiol. Miss Trans España 2025».

El error duró tan solo unos segundos y tanto Xavier García Albiol. como el presentador, David Alemán, no se dieron cuenta al tratarse de un rótulo sobreimpresionado.

La explicación es que el programa, más tarde, iba a entrevistar a Daniela Vallejo, Miss Trans España 2025, que ha denunciado a la asociación Abogados Cristianos después de que en una intervención previa en el mismo programa de Mediaset, Polonia Castellanos, la presidenta del grupo, se refiriera a ella en masculino. Fue, simplemente, un error a la hora de colocar los rótulos (que suelen estar preparados de antemano).

#ÚLTIMAHORA | Miss trans denuncia a abogados cristianos. Polonia Castellanos se refirió a ella como un hombre durante un debate en nuestro programa. 🔴 #EnBocaDeTodos26A en @cuatro con @davidalemantv

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/TJeJmwh7YS — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) August 26, 2025

La reacción de García Albiol

Xavier García Albiol se ha tomado con deportividad y humor este desliz y ha escrito el siguiente mensaje en su cuenta personal de la red social X: «Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en Cuatro, en En boca de todos, y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título».