Primer vistazo a ‘Reptile’: Un thriller con Benicio Del Toro, Justin Timberlake y Alicia Silverstone

El ganador del Oscar, Benicio del Toro, protagoniza y produce Reptile, el nuevo thriller de Netflix. Coescrita con Benjamin Brewer y dirigida por Grant Singer, en el filme el actor de origen puertorriqueño interpreta a un detective que tiene una profunda crisis existencial, mientras intenta resolver el asesinato de un agente inmobiliario. Una producción, de la que por fin, la plataforma de streaming ha compartido las primeras imágenes.

EW is debuting the first look at Netflix's upcoming crime thriller 'Reptile,' which features the onscreen reunion of Benicio Del Toro and Alicia Silverstone and also stars Justin Timberlake. https://t.co/x1wBwyNJEz

— Entertainment Weekly (@EW) August 17, 2023