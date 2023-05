Warner Bros ha lanzado hace escasas horas el primer tráiler de Megalodón 2: la fosa, una vez más con el protagonismo de Jason Statham. Más de un lustro después del estreno de la primera entrega en los cines, el actor regresa al papel de Jonas Taylor, un buzo de rescata destinado (con bastante mala suerte) a tener encuentros mortales con criaturas prehistóricas. La propuesta de terror y aventuras marina tendrá el objetivo de conquistar las salas en unos meses llenos de estrenos tan potentes como la Oppenheimer de Christopher Nolan o la Barbie de Grea Gerwig.

Sienna Guillory, Cliff Curtis y Shuya Sophia se unirán al actor como parte del elenco principal, enfrentándose juntos a una de las criaturas marinas más grandes que ha visto la historia del planeta Tierra. Guillory comenzó con su carrera como modelo, aunque recientemente pudimos verla participar en Clifford, el gran perro rojo, lo que en cierta medida le da cierta experiencia tratando con criaturas extrañas, aunque eso sí, muy lejanas a la ternura del personaje creado por Norman Bridwell. Por otro lado, a Curtis lo pudimos ver en Avatar: el sentido del agua dando vida al líder de los Metkayina.

En la primera película, Jonas tiene la difícil misión de rescatar a la tripulación de un submarino nuclear que no funciona correctamente. Cuando consigue llegar al lugar del desastre, el vehículo acuático es atacado por una espantosa criatura que nunca nadie ha visto. El protagonista informa de lo sucedido a sus superiores, pero estos no le creen. Los hombres encargados de encomendarle la tarea atribuyen su relato a cierta enajenación mental provocada por la presión del agua. Cuando el multimillonario Jack Morris (Rainn Wilson) en un proyecto centrado en la Fosa de las Marianas acepte que los megalodones no se han extinguido será demasiado tarde.

¿Qué nos espera en ‘Megalodón 2: la fosa’?

La idea tras la secuela versará sobre The Trech, el libro escrito en 1999 por Steve Alten. En la novela, el personaje interpretado por Statham ya se dedica por completo a estudiar a la gigantesca criatura, tras los acontecimientos vividos en la primera parte.

Lo que no esperaba bajo ningún concepto (nosotros tampoco) era descubrir que ahora tendrá que plantar cara también a un Kronosaurus, un dinosaurio de cuello corto que puede vivir en el agua. Megalodón 2: la fosa llegará a las salas de cine el próximo 2 de agosto de 2023.