Hace pocos días nos dimos de lleno con la noticia de que Steven Spielberg no tenía pensado dirigir ningún musical más, después del remake de West Side Story. Una mala noticia para todos los cinéfilos que disfrutaron de la capacidad del director para desenvolverse en el género por primera vez. Sin embargo y, siendo un consuelo liviano, sí que tendremos al Rey de Midas de Hollywood en la producción del remake musical de El color púrpura, cinta que él mismo dirigió en 1985. Al rodaje, que comenzará a finales de este mes, se le ha añadido la cantante Ciara a su reparto.

“No conozco a nadie que haya estado en El color purpura cuya vida no haya mejorado”, decía Oprah Winfrey a Collider. La presentadora estuvo como actriz en la primera versión y ahora también dará su visto bueno, bajo la producción del film. Esperemos que esa declaración sea un buen auguro para la cantante Ciara, quien se ha añadido en el último momento al elenco. Según Entertainment Weekly, la creadora del álbum Goodies interpretará a una versión adulta de Nettie, mientras que Halle Bailey se encargará de representar a una versión más joven del personaje. Ciara s eune a un reparto en el que ya estaban confirmados Fantasia Barrino, Danielle Brooks, Tajari P. Henson, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R, Louis Gossett Jr. y David Alan Grier.

El musical de El color púrpura estará dirigido por Blitz Bazawule, conocido por otros trabajos como el último álbum visual de Beyoncé titulado Black is King y la película The Burial of Kojo. Al igual que la historia del 85, su trama estará basada en la novela homónima de Alice Walker y posteriormente, en una versión de teatro musical que se estrenó en 2005. La adaptación del guion correrá a cargo de Marcus Gardley, quien ya escribió la serie de Showtime The Chi y Fundación como un encargo para Apple TV.

La historia de El color púrpura versa sobre la vida de Celine, una mujer negra sureña que intenta encontrar su sitio en el mundo, tras sufrir los abusos de su propio padre. La película estuvo nominada a 11 premios en los Oscar de 1986, sin lograr llevarse ni un sólo galardón. No obstante, con un presupuesto de 15 millones de dólares y una recaudación de 142 millones, fue un auténtico éxito de la taquilla.