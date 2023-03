La película más terrorífica de Netflix: no la vas a poder acabar de ver

Independientemente de todas las polémicas que ha protagonizado ‘la gran N roja’ en su reestructuración empresarial (recordemos la inclusión de publicidad y la eliminación de las multicuentas), la empresa fundada por Red Hastings sigue estrenando nuevo contenido y a la vez, continua sacando rédito de antiguas cintas que llevan ya un tiempo pululando por su inmenso catálogo. Es el caso de la película más terrorífica de Netflix: Los extraños.

La sinopsis de Los extraños tampoco quiere desvelar gran parte de su argumento, pero sí que da pista sobre lo que viene siendo, un thriller con ciertos toques de misterio. La historia cuenta cómo una mujer negra de piel clara que pertenece a la clase trabajadora termina viviendo en una ciudad elegante con su esposos y sus hijos. Su nombre, cabello y acento son ahora diferentes, sin embargo la llegada de dos extraños comenzará a resquebrajar la fachada que se ha montado. La cinta supone la ópera prima del director Nathaniel Martello-White, quien aparte, también ha escrito el guion original que desarrolla esta película terrorífica de Netflix. Distribuida por el servicio de streaming que nació en California y producida por Air Street Films y The Bureau, Los extraños cuenta con el siguiente reparto: Ashley Madekwe, Jorden Myrie, Bukky Bakray, Justin Salinger, Samuel Paul Small, Maria Almeida, Rosie Akerman, Tom Andrews, Jordan Bailey y Vanessa Bailey.

La crítica internacional destacó del filme su atmósfera, una que en algunos puntos recuerda a Déjame salir y mantiene un ritmo lento que es justamente necesario para trazar la línea hasta su impactante final

La figura más reconocida es la protagonista, Ashley Madekwe. La actriz tiene una dilatada experiencia en la pequeña pantalla, gracias a series como The Beautiful Life, Bedlam, Revenge, Salem, County Lines, Tell Me Your Secrets y Cuatro bodas y un funeral. El resto de los actores y actrices que aparecen no tienen todavía una gran carrera a sus espaldas y para muchos de ellos en realidad, Los extraños es uno de sus primeros trabajos.

Con una duración de 100 minutos, es una de las opciones más interesantes para una tarde de sábado de cine. Aunque por supuesto, en Netflix también han estrenado otros grandes títulos recientemente. Como por ejemplo, El rey de las sombras, Ruido mental o la serie española Hasta el cielo, que continua la historia de la cinta original de Daniel Calpasoro.