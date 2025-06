Parece una broma pero es el mejor documental de Netflix basada en una historia real: así es ‘El crucero de la caca’

Uno de los géneros favoritos de los usuarios de Netflix es el documental y la plataforma de streaming nos acaba de sorprender con un anuncio: el próximo 24 de junio estrenarán Fiasco total: El crucero de la caca. Un documental de James Ross, conocido por trabajos como Defoe y Anton Ferdinand: Football, Racism and Me, que seguro va a sorprender a todos los espectadores. Una nueva ficción que cuenta una historia tan sorprendente que parece increíble, pero es totalmente real. El crucero Carnival Triumph había partido en febrero de 2013 de la localidad texana de Galveston con 4.000 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes para pasar cuatro días de diversión y relajación en el Golfo de México. Todo se complicó cuando un incendio causó un fallo eléctrico que dejó a los 4.000 pasajeros varados durante cuatro días en mitad del mar. Fiasco total: El crucero de la caca, un documental perfecto para los que disfrutan con los que cuentan historias basadas en la vida real que sorprenden desde el primer minuto.

El documental Fiasco total: El crucero de la caca ha contado con el testimonio de algunos de los protagonistas de esta historia que tuvieron que vivir un auténtico infierno, ya que las cocinas y los baños dejaron de funcionar y los excrementos de los pasajeros se extendieron por el suelo del barco. La situación era tal que el fue bautizado como el crucero de la caca y sus protagonistas lo recuerdan como un verdadero infierno. Después de varios años el barco se remolcó hasta el puerto de Cádiz y se transformó en 2019 en el Carnival Sunrise.

Hay que recordar que otro barco de Carnival, la misma compañía, el Costa Concordia, había naufragado en enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio. El accidente causó la muerte de 32 personas y 64 resultaron heridos. En este caso el Costa Concordia chocó, encalló en unos acantilados y después se hundió parcialmente. Un episodio terrible y muy diferente al que vivió un año después el Carnival Sunrise.

¿Qué pasa en el documental Fiasco total: El crucero de la caca?

Como hemos explicado debido al fallo eléctrico que causó el incendio, se destruyeron los cables eléctricos de la sala de máquinas y el barco queda a la deriva sin energía para la propulsión. La única solución para salir de la situación era que el barco fuese remolcado. Además, el crucero se quedó sin refrigeración, iluminación y aire acondicionado y las cocinas y los baños dejaron de funcionar. Como consecuencia, los pasajeros del barco tuvieron que caminar sobre sus propios excrementos y hacer sus necesidades en bolsas de plástico.

Además, una pérdida del cable del remolque casi provoca que los 4.000 pasajeros se quedasen a la deriva de nuevo. Al final todo se solucionó y se procedió al rescate de los pasajeros, los cuales fueron llevados a la localidad de Mobile en Alabama. Muchos de los pasajeros criticaron que las alarmas de incendio no funcionaron y que fue terrible la situación que tuvieron que vivir. Los único que escucharon los pasajeros escucharon fue una llamada de emergencias al código Alpha para que los tripulantes acudieran a la sala de máquinas. Este código se utiliza para indicar que un pasajero o miembro de la tripulación necesita atención médica urgente. Muchos de ellos entraron en pánico pensando que iban a vivir una tragedia parecida a la del Titanic.

En el documental se pueden escuchar los comentarios de algunos pasajeros: «Tratabas de pasear por la cubierta y de ir a la cafetería, pero el suelo estaba lleno de heces y tenías que pasar por encima» o «El olor repugnante era cada vez peor, ya no eran vacaciones era supervivencia». Michelle Key, de 48 años, explica en el documental: «Caminé sobre agua, heces y orina, y quién sabe qué más. Nos resbalábamos y deslizábamos por un lodo grasiento, asqueroso y resbaladizo».

¿Qué ocurrió con el Carnival Triumph?

Al final tiempo después el crucero Carnival Triumph fue remolcado hasta el puerto de Cádiz y la compañía decidió hacer una inversión de más de 200 millones de dólares y el barco se transformó en 2019 en el Carnival Sunrise y comenzó a operar nuevo.

Además de este documental en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras ficciones sobre desastres en el mar como la célebre película Titanic que se puede ver en plataformas como Disney+, Movistar Plus+ o Prime Video, la serie SOS: Rumbo al Naufragio! que está disponible en Prime Video o Costa Concordia: The Chronicle of a Disaster que se puede ver en Max. También los que les gustan este tipo de documentales, pueden disfrutar de otros como Poder marítimo: la historia de los buques de guerra, Fire in the night o In the Absence sobre el hundimiento del ferry Sewol en Corea del Sur que se pueden ver en Netflix.