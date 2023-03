’Una y otra vez’, la original serie que estrena Filmin el 21 de marzo

Uno de los estrenos de esta semana es la serie Una y otra vez (Life After Life) de John Crowley que se puede ver a partir del martes 21 de marzo en la plataforma de streaming Filmin. La serie cuenta en su reparto con nombres conocidos como los actores Thomasin McKenzie y Leslie Manville.

Una y otra vez es una original miniserie de cuatro episodios que adapta una novela de Kate Atkinson. La dramaturga Bash Doran (Boardwalk Empire) y el director DoranJohn Cowley son los responsables de esta serie que sigue la vida de Úrsula Todd, una mujer de la primera mitad del siglo XX que experimenta un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento.

Una vida complicada para Úrsula

Una noche de 1910 la joven Sylvie da a luz a su hija Úrsula, pero la pequeña fallece estrangulada por su propio cordón umbilical. A partir de esa misma noche, Úrsula comenzará a nacer en una línea temporal alternativa y sobrevivir. Así empieza una cadena sucesiva en la que Ursula Todd muere y renace una y otra vez en distintos momentos de su vida.

La serie cuenta una original historia ubicada entre los años 1910 y 1945, en la que, como explica la sinopsis de Filmin, “la protagonista sufre en sus propias carnes todas las tragedias históricas de esos tumultuosos años, que combinadas con las personales, nos hacen desear que nuestra protagonista y heroína tenga más suerte en sus siguientes nuevas vidas”.

El reparto de la serie ‘Una y otra vez’

Las protagonistas de esta serie son la veterana actriz Lesley Manville y la joven estrella emergente Thomasin McKenzie. Lesley Manville es una actriz británica de teatro, cine y televisión conocida por sus papeles en las películas All or Nothing (2002) y Another Year (2010). Thomasin McKenzie es una actriz neozelandesa conocida por su papel en las películas Leave No Trace. Jojo Rabbit y Última noche en el Soho.

Además en el reparto de la serie Una y otra vez están los actores Muki Zubis, Isla Johnston, Sadie Byron, Gus Turner, Zachary Nachbar-Seckel y Ron Cook, entre otros.

Una y otra vez es una serie diferente que recuerda un poco en su planteamiento a la famosa Outlander y es una de las apuestas de la plataforma de streaming Filmin para esta primavera que acaba de comenzar junto con las series Marriage, la temporada 2 de Upright, la última de Endeavour que se estrenará el 28 de marzo o seltape el 4 de abril.