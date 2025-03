La ópera prima de Christopher Nolan ya está en el streaming: sólo tuvo 6.000 dólares de presupuesto

No hay una semana en la que no tengamos una nueva noticia de La Odisea, la próxima cinta de Christopher Nolan. Con un reparto antológico, se trata de uno de los proyectos cinematográficos más esperados y a pesar de que su estreno esté programado para el verano de 2026, la magnitud de la película lleva a un seguimiento constante por parte de los medios. No es para menos, sobre todo teniendo en cuenta que la adaptación del clásico de Homero tendrá en su elenco a nombres de la talla de Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya o Charlize Theron, entre otros. El regreso a Itaca de Ulises podría tener un presupuesto aproximado de 250 millones de dólares, convirtiéndose de facto en la producción más cara de la carrera del realizador británico. Números que contrastan llamativamente con los humildes orígenes creativos de su impronta como cineasta, donde contó con 6.000 dólares para sacar adelante su primer trabajo. Ahora, esa ópera prima de Christopher Nolan está disponible en el streaming, siendo su visionado una propuesta fantástica para los acólitos de su obra.

Ha pasado ya más de un cuarto de siglo desde que el oscarizado director de Oppenheimer se lanzó al terreno de la narración audiovisual, sin haber asistido nunca a una escuela de cine. Porque Following es un trabajo valorado en su filmografía, pero muy desconocido para el público masivo e incluso para los fans a los que ya había cautivó con blockbusters comerciales del nivel de El caballero oscuro, Origen o Interstellar. Estrenada en 1998, la ópera prima de Christopher Nolan estuvo inédita en España hasta hace bien poco, cuando unos meses atrás llegó a las salas en una restauración que se proyectó en parte, para celebrar la coronación del autor en la alfombra roja de la Academia. Y es que no hace mucho, encontrar este largometraje en las plataformas era una misión imposible y no digamos ya, conseguir una copia en el mercado. Por suerte, esa puesta a punto destinada a cines también ha tenido su salto al campo del vídeo bajo demanda y por fin, Following está al alcance de los suscriptores de Prime Video y Movistar +. Pero, ¿De qué trata esta original propuesta neo-noir rodada en blanco y negro?

¿De qué trata ‘Following’?

Con sólo 69 minutos de metraje, la sinopsis oficial de Following es la siguiente: «Un joven escritor desempleado sigue a extraños por Londres con la esperanza de que le sirvan de inspiración para confeccionar su primera novela. Pero el pasatiempo pronto se convertirá en una obsesión, yendo mucho más allá de lo previsto y viéndose irremediablemente arrastrado a un mundo criminal».

Al ser la ópera prima de Christopher Nolan, en Following no encontramos ningún rostro conocido de la primera línea de Hollywood. Contraste llamativo para una figura que en años posteriores ha liderado producciones, dirigiendo a estrellas tan reconocidas como Al Pacino, Christian Bale, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio y Cillian Murphy, entre otros. Aquí, el debutante encontró a toda una serie de perfiles desconocidos, bajo el protagonismo de Jeremy Theobald y fichando a su propio tío, el actor John Nolan. El guion correría a cargo del propio londinense, quien daría el salto definitivo dentro del cine de culto dos años después mediante el estreno de Memento. El talento de Nolan estaba más que demostrado, lo que llevó a que la Warner Bros terminase encargándole el remake Insomnio para ponerle a prueba, antes de entregarle la franquicia de Batman. El resto pues, ya es historia del cine moderno. Following logró recaudar en su momento 48.000 dólares entre la taquilla estadounidense y los cines británicos. Unas cifras realmente increíbles en un filme de dichas características. Hoy, este realizador es uno de los pocos gigantes de la escena que pueden permitirse el lujo de hacer prácticamente lo que quieran con sus proyectos, sin que ninguna gran compañía (en este último caso la Universal Pictures) le ponga ningún impedimento creativo.

La ópera prima de Christopher Nolan

Rodada en los fines de semana y con las limitaciones técnicas que todo título independiente posee, Following ya mostraba algunas de las filias de un director que siempre tuvo una obsesión entre ceja y ceja como autor: desconcertar al espectador y mantenerlo completamente enganchado a través de una premisa original y atractiva. Filmada en 16 mm (con un grano bastante pronunciado), la ópera prima de Christopher Nolan ya abogaba por el uso no lineal del tiempo en la narración y en definitiva, esa especie de laberinto que obliga al público a permanecer pegado a la pantalla, hasta encontrar el último giro de ese rompecabezas visual que termina de recomponer la obra.