Olivia Colman y Benedict Cumberbatch protagonizarán el remake de ‘La guerra de los Rose’

Hollywood es una maquinaria de remakes, incluso de aquellos títulos ciertamente olvidados. Ahí tenemos el reciente caso de la nueva Road house de Jake Gyllenhaal que ahora, deja paso a La guerra de los Rose. La adaptación de la novela anónima de Warren Adler que a finales de los 80 consiguió 3 nominaciones a los Globos de Oro. Una nueva aproximación fílmica a la comedia satírica sobre divorcios que estará protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.

El filme original recibió muy buenas críticas cuando se estrenó en 1989. Dirigida por Danny DeVito, esta marcó la segunda cometida del conocido actor como cineasta, tras su debut en 1987 con Tira a mamá del tren. Producida por la 20th Century Fox, será Searchlight como subsidiaria de Disney la que asuma esta nueva acometida en la que el guion, parte del escritor de Pobres criaturas, Tony McNamara. Guionista que ya escribió las líneas por las que Colman recibió su primer y único premio de la Academia gracias a La favorita. La poca información sobre el relanzamiento de la historia cuenta que Jay Roach, director de El escándalo o Trumbo. La lista negra de Hollywood, se pondrá tras las cámaras. Un director ideal, pues a pesar de que estos títulos sean dos dramas, su carrera se ha formalizado y ha crecido en el género cómico. Para hacernos una idea, sólo cabe señalar que sus dos primeras películas fueron Austin Powers: Misterioso agente internacional y Austin Powers 2: La espía que me achuchó. Roach también es responsable de haber dirigido Los padres de ella o En campaña todo vale. A su currículum se debe añadir del mismo modo, la experiencia de haber dirigido otro remake, La cena de los idiotas.

Según cuenta Searchlight a través de THR, la sinopsis oficial de La guerra de los Rose es la siguiente: “La vida parece fácil para la pareja perfecta formada por Theo e Ivy. Dos carreras exitosas, hijos fantásticos, una vida sexual envidiable. Sin embargo, debajo de toda esa fachada de familia perfecta, existe un polvorín de competencia y resentimientos que se encienden cuando los sueños profesionales de Theo Se derrumban”. Por el momento, sabemos que Benedict Cumberbatch interpretará a Theo y Olivia Colman a Ivy y que ambos, producirán el filme con sus dos compañías; SunnyMarch y South of the River. En la parte de la producción ejecutiva se encuentran del mismo modo, Roach, Michelle Graham y Jonathan R. Adler y Michael Adler. El presidente de Searchlight, Matthew Greenfield, anunció con entusiasmo la noticia del proyecto, así como la incorporación de sus grandes estrellas: Los Rose es una historia tremendamente divertida, más grande que la vida real y, sin embargo, profundamente humana. Con Jay al mando, Benedict Cumberbatch, Olivia Colman y Tony McNamara, tenemos un equipo de ensueño que lo hace realidad”.

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch: Dos grandes actores británicos

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch son dos de los actores británicos más brillantes de la actualidad. La primera, más allá de conseguir el Oscar por su último trabajo con Yorgos Lanthimos, también ha estado nominada por dos dramas familiares como son El padre y La hija oscura. Pero Colman, no se ha quedado únicamente en la gran autoría, sino que ha participado tanto en filmes independientes, como en el universo cinematográfico de Marvel (UCM). La pequeña pantalla ha sido para ella, un escaparate memorable. Fleabag, The Crown, Broadchurch o Heartstopper son series que lo confirman. Fruto de la buena salud que siempre ha tenido la televisión británica y con la que de esta forma, conocidos igualmente a Cumberbatch. El londinense saltó a la fama tras emitirse la primera temporada de Sherlock y, después de grandes propuestas, asumió el rol de el Doctor Strange en el UCM. Cumberbatch ha estado nominado en dos ocasiones a la estatuilla dorada, por The Imitation Game y El poder del perro.

A pesar de ser de la misma generación y ser compatriotas, Colman y Cumberbatch nunca han trabajado juntos. Por lo que verlos por primera vez en la gran pantalla, siendo marido y mujer de seguro nos brindará una química interpretativa muy especial. En la futura agenda de él, este 2024 estrenará la miniserie Eric. En 2025, protagonizará The Hood de Paul Greengrass y Morning de Justin Kurzel. En 2027 tiene planeado recuperar su papel como superhéroe de Marvel en Vengadores: Secret Wars. Por su parte, Colman estrena este año Paddington en Perú.

El gran material de Adler, sumado al buen hacer de McNamara como guionista y sus dos increíbles protagonistas, colocan al remake como una de las propuestas más relevantes del próximo año.