Nuevo tráiler de ‘Damsel’: Millie Bobby Brown no es una damisela en apuros

Que no os engañe el título de la nueva película de Netflix. El nuevo personaje de Millie Bobby Brown no es una damisela que no pueda valerse por sí misma. Una realidad que podemos comprobar en el nuevo tráiler de Damsel, el filme con el que “la gran N roja” quiere darle una vuelta a las historias de príncipes, princesas y dragones. Aunque por el material promocional que ha compartido el servicio de streaming, este relato de aventuras y supervivencia tendrá muy poco de lo primero o bueno, lo justo antes de arrojar a la protagonista a la cueva de un temible dragón.

La producción de Damsel no ha sido nada sencilla, o al menos no bajo la complicada situación que ha vivido Hollywood en los últimos meses. La huelga de guionistas y actores paralizó, como tantas otras, esta producción de corte fantástico, retrasando su llegada al catálogo de la empresa californiana. Hasta el punto en el que hubo momento en el que el gigante de la pequeña pantalla la dejó sin fecha de estreno. No obstante y, aunque tenía que haber aterrizado en el contenido de Netflix el pasado 2023, será el próximo 8 de marzo cuando podamos ver a Bobby Brown ingeniárselas para evitar a su gigantesco adversario.

La trama de Damsel gira en torno a una joven que acepta casarse con un apuesto príncipe, en lo que parece un trato afortunado e idílico para ella. Pronto, descubre que en realidad lo que la familia de nobles quiere es sacrificarla, saldando de este modo una antigua deuda que la población mantiene con el monstruo alado. Cuando estos deciden sacrificarla por el bien común, deberá enfrentarse a un dragón con su inteligencia y la voluntad de sobrevivir, para escapar finalmente del oscuro lugar.

‘Damsel’: Dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo

Juan Carlos Fresnadillo ha sido el encargado de liderar este proyecto que nace de un guion de Dan Mazeau, quien ya tiene cierta experiencia en el terreno fantástico al haber escrito Ira de Titanes y sabe lo que es firmar una producción taquillera gracias a Fast X. Y es que antes de que llegasen Juan Antonio Bayona o Rodrigo Cortés, Fresnadillo ya había trabajado en largometrajes con repartos internacionales como 28 semanas después o intruders. Ahora, después de una pequeña pausa del terreno del largometraje, regresa con un trabajo en el que ha alucinado con la joven protagonista de Stranger things:

“Ella fue excepcional. Entendió que tenía que ser una experiencia de supervivencia extrema. Y para que eso fuera creíble, hay que transmitir sufrimiento y dolor. Esta es una película sobre una transformación, sobre una niña que se convierte en mujer y necesitábamos sentir realmente su intensidad. No queríamos engañar a nada de eso, y es por eso que superamos todos los límites para hacer de esta una gran experiencia de montaña rusa para la audiencia”.

Además del dragón, la futura vida de la protagonista de Damsel también dependerá de lo que suceda fuera de la cueva, ya que el séquito de la reina tiene preparados a sus caballeros por si a la combativa princesa le da por salir con vida. En el tráiler de Damsel también podemos ver a todo un elenco de caras reconocibles formado por Ray Winstone (Infiltrados), Robin Wright (House of Cards), Angela Basset (Black Panther: Wakanda Forever), Shohreh Aghashloo (Arcane) y Nick Robinson (La asistenta), entre otros.

Millie Bobby Brown: Un filón para Netflix

Desde que se diera a conocer con Stranger Things, Millie Bobby Brown ha sido uno de los rostros más cotizados por la empresa fundada por Netflix. Tanto es así, que la británica de 19 años ha enfocado su carrera sin pensar demasiado en la pantalla grande. Por el momento, en cines sólo hemos podido verla en Godzilla: Rey de los monstruos y en Godzilla vs. Kong. Aunque quizás, el momento que vive el séptimo arte tampoco implica un sacrificio por parte de Brown, quien ya lleva en su corta carrera, cuatro proyectos vinculados con el gigante del streaming.

Después de ser Once, la interprete asumió el rol de ser la hermana pequeña del detective más famoso del mundo en Enola Holmes, con secuela incluida. Pero el tráiler de Damsel es sólo el aviso del que será el primer proyecto de este año con la empresa fundada por Red Hastings y Marc Randolph. Por delante, Bobby Brown también se pondrá a las órdenes de los hermanos Russo en The Electric State y en 2025, estrenará la quinta temporada (y última) de Stranger Things.

Damsel está producida también por PCMA Productions, la compañía creada por la propia Bobby Brown. Una productora que le está acompañando en la mayoría de sus proyectos, como pueden ser Enola Holmes 1 y 2.