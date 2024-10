Nuevo adelanto de ‘Presence’: la película filmada desde la perspectiva de un ente sobrenatural

El género de terror nos ha brindado grandes películas este 2024. Desde la precuela de La primera profecía hasta Longlegs e incluso, a pocos días de terminar el año todavía tendremos la llegada del esperado remake de Nosferatu. Claro está, la tendencia exitosa continuará en el 2025, donde por fin podremos ver la llegada de la enigmática Presence. Una narrativa de fantasmas producida por el sello independiente Neon y que hace algunas horas, acaba de mostrar un nuevo teaser donde la cámara asume el rol de la presencia fantasmagórica que infunde terror a los protagonista de esta historia filmada por el siempre sorprendente Steven Soderbergh.

Con Neon llueve sobre mojado. La compañía está siendo uno de los sellos pioneros en utilizar una comunicación promocional alejada de lo convencional, ya sea a través de un precio significativo en las salas o con acciones donde el impacto con el futuro espectador vaya mucho más allá del simple tráiler. Por ejemplo, con Immaculate se llegó a un acuerdo para obtener un precio de 6,66 dólares por la entrada, aludiendo al número del diablo o en la propia Longlegs, donde se invitó a la proyección a todo aquel que cumpliese años un día 14 (una fecha especial para el asesino al que intenta atrapar la protagonista). En el caso de Presence, por el momento, no hemos sido testigos de ninguna acción comercial similar. Pero al igual que ocurriese con el filme protagonizado por Maika Monroe, el contenido se está filtrando a cuenta gotas, alimentando la expectación y el interés de un relato que promete dar un nuevo giro al concepto de las casas encantadas.

Teaser de ‘Presence’

Hasta el momento, Presence sólo nos ha presentado pequeñas píldoras de un minuto en las que queda muy claro cómo será el tono y la ambientación con la que Soderbergh aborda el guion de David Koepp. La primera de ellas, mostraba un movimiento de cámara desde una ventana hasta el interior de uno de los oscuros cuartos de la casa, mientras unas cartelas iban «sacando pecho» y mostrando los éxitos dirigidos por el cineasta. El segundo teaser también partía de un movimiento suave de cámara, pero en esta ocasión, la corta secuencia bajaba del cielo para ir acercándose al hogar de la familia protagonista y del mismo modo, una serie de textos iban explicando el contexto de la situación hasta que la cámara casi entraba por la puerta.

Ahora, la última pieza realiza con la misma liviandad una aproximación al cuarto del personaje interpretado por Lucy Liu, donde se vuelve a describir con varias frases la situación de una de las protagonistas hasta inferir en cómo no, la presencia que asimila el punto de vista de la filmación. Además de la suavidad en los movimientos de cámara, todas las piezas comparten la utilización de una especie de ruido blanco que recuerdan a los fragmentos de las psicofonías tan típicas dentro del género.

«En esta casa ella sentirá amor. En esta casa ella se sentirá perdida. En esta casa ella sentirá miedo. En esta casa ella sentirá una…Presencia», se puede leer durante el teaser.

A pesar de la versatilidad mostrada durante más de 30 años de carrera como narrador audiovisual, lo cierto es que Presence es en realidad el primer acercamiento de Soderbergh al género del terror. Por contra, Koepp sí que ha escrito y dirigido filmes de horror como El último escalón o La ventana secreta.

¿De qué trata? ¿Cuándo podremos verla?

La sinopsis oficial de Presence señala lo siguiente: «Rebekah, su marido y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa de las afueras. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la delgada línea entre la realidad y la percepción».

Acompañando a Liu, el reparto concentra a varias caras conocidas de la escena hollywoodiense, como Julia Fox (Diamantes en bruto), Chris Sullivan (This Is Us), West Mulholland (Cosecha oscura) y Callina Liang (Confía en mí), entre otros.

La última propuesta de Soderbergh se presentó en la 40ª edición del Festival de Cine de Sundance y por las reacciones del público, parece que el objetivo del cineasta norteamericano se cumple con creces. La proyección causó reacciones inesperadas y ciertos traumas a varios integrantes del público. Según contó Variety, varios asistentes al público no pudieron con la tensión generada y tuvieron que abandonar la sala e incluso la propia Liu declaró sentirse «devastada» por su propia reacción, asegurando que vio la cinta como si no hubiese estado presente en la película.

Filmada en sólo tres semanas dentro de la misma localización, Presence llegará a las salas de cine el próximo 31 de enero de 2025.