El nuevo adelanto de ‘Avatar: el sentido del agua’ muestra la nueva canción de The Weeknd

En prácticamente una semana, Avatar: el sentido del agua se estrenará en los cines de todo el mundo. La secuela es, según el propio James Cameron, uno de los productos más arriesgados en los que se ha trabajado recientemente, ya que para ser mínimamente rentable, tendría que quedar entre las 5 películas más taquilleras de la historia. Algo que podría estar impulsado por las cifras que otorga el 3D, aunque también podría causar un rechazo enorme al ser esta técnica otrora, una opción que quemó al espectador con propuestas zafias que jamás alcanzaron la experiencia que esta tendencia iba a ofrecer. Cuanto más se acerca la fecha señalada, más podemos conocer de este regreso a Pandora. Lo último ha sido un nuevo adelanto visual acompañado de unos minutos de la nueva canción de The Weeknd, el artista que compone el tema principal de la cinta.

#AvatarTheWayofWater THE MOTION PICTURE EVENT OF A GENERATION

Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

Music Dec 15 + Film Dec 16 https://t.co/FOvyBVD0Fo pic.twitter.com/mgJBD9uK5y

— The Weeknd (@theweeknd) December 7, 2022