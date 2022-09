La nueva película de ‘Karate Kid’ es una realidad, pero no tendrá nada que ver con ‘Cobra Kai’

Cualquiera que te dijese hace 5 años que una serie spin-off sobre Karate Kid revitalizaría a toda una franquicia, lo mínimo que recibiría a cambio sería una sonora carcajada. Pero la realidad es que la historia original, estrenada en 1984, vuelve a estar de moda gracias a Cobra Kai. La serie producida por Netflix estrenó recientemente su última temporada y episodio tras episodio, resuena la nostalgia por la década de los 80, incluyendo poco a poco a varios personajes de diferentes secuelas. Ahora sabemos que Sony estrenará una nueva película de Karate Kid en 2024. Sin embargo, desgraciadamente no guardará relación con la exitosa serie creada por Jon Hurwitz, Josh Headl y Hayden Schlossberg.

The guys and I would love to make Karate Kid and Cobra Kai movies and hope to someday. But this one isn't from us or focused on the Cobra Kai cast. Don't know much about it, but wish it well. #KarateKid #CobraKai https://t.co/pd2aYYAF0A

— Jon Hurwitz (@jonhurwitz) September 17, 2022