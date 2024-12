Nicole Kidman quería hacer ‘Babygirl’ para luchar contra los prejuicios sexuales de su edad

En el último año, la industria ha producido toda una serie de nuevos proyectos donde de alguna forma se ha dado la vuelta a una máxima habitual en las relaciones románticas entre personajes: una mayor edad para los roles masculinos respecto a su contraparte femenina. Situación común y constante en la vida real que se ha visto alternada con largometrajes como La idea de tenerte, donde una Anne Hathaway de 40 años comenzaba un romance con el joven de 24 al que da vida Nicholas Galitzine o en May December, representando el contrapunto más radical y oscuro de esa diferencia. Y es que aunque este tipo de relaciones exista en nuestros días, resulta muy poco común ver ese espacio reflejado en personajes femeninos maduros, apartando de ellos esa concepción de figura sexual. Esta es precisamente, una de las principales razones por las que Nicole Kidman escogió protagonizar Babygirl.

Con una Copa Volpi a la Mejor actriz bajo el brazo en el pasado Festival de Cine de Venecia, la intérprete australiana está ocupando muchos debates en el futuro más inmediato del circuito de premios. Un éxito nacido del sello A24, donde la directora y guionista Halina Reijn ha puesto todos los conflictos posibles sobre una directora ejecutiva, completamente superada por su aventura sexual con un becario mucho más joven que ella (Harris Dickinson). Sin embargo y, lejos del evidente gusto por el reconocimiento en el campo de los galardones, Kidman buscaba otro tipo de satisfacción con este papel, centrándose en la representación de un tipo de carácter femenino muy poco explotado en la gran pantalla. Por ello, la idea de dar vida a Romy suponía generar un interés por parte del público y la crítica que podría derivar en una mayor atención a este tipo de arquetipos, generando esa posibilidad sobre una «visión sexual» de las mujeres por encima del rango de edad preestablecido culturalmente en el séptimo arte.

¿De qué trata ‘Babygirl’?

La sinopsis oficial de Babygirl: «Romy es una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura de sexo extremo con su joven becario, Samuel (Dickinson) a espaldas de su marido Jacob (Banderas). Romy invertirá su rol habitual en el trabajo, pasando de ser quien da las órdenes a disfrutar siendo sometida en la cama. Esta tórrida relación extramatrimonial le permitirá encontrar el camino hacia su libertad sexual, a pesar del riesgo y los prejuicios».

Aparte de Kidman y Dickinson, el elenco principal completa con Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregor, Anoop Desai, Leslie Silva y Victor Slezak.

En su última entrevista concedida a THR, la actriz de 57 años habló con el medio norteamericano sobre su pretensión representativa al elegir dar vida a este nuevo personaje: «Muchas veces, las mujeres son descartadas en un determinado período de su carrera como seres sexuales. Así que fue realmente hermoso que me vieran de esa manera. Desde el momento en que lo leí pensé ‘Sí, esta es una voz que no he visto, este es un lugar en el que no he estado, no creo que el público haya estado».

«Una película liberadora»

En la exploración de las dinámicas de pareja, la posición de poder y vivir un idilio amoroso envidiable desde fuera, a Romy le falta algo que únicamente puede llenar siendo dominada por su joven subordinado. Una relación de personajes y un arco de desarrollo de la protagonista que la ganadora al Oscar por Las horas vio reflejada como una experiencia interna increíblemente identificable.

«Hay muchas mujeres que dicen ‘Bueno, ya hice esto, tengo hijos, tengo este marido,¿ y qué es lo que quiero en realidad? ¿Quién soy y cuáles son mis deseos? ¿Tengo que fingir ser otra cosa para que la gente me quiera?’ Creo que esta película es muy liberadora. Espero que así sea. Algunas personas me han dicho que es la película más perturbadora que han visto en su vida, a lo que yo les respondo ‘Oh, no, lo siento mucho’», explicaba la actriz.

Este año, Nicole Kidman también protagonizó Un asunto familiar. Una comedia romántica en el que interpretó a una escritora viuda que se enamoraba de una joven estrella de cine interpretada por Zac Efron. El 2025 de la veterana estrella será bastante ajetreado en la pequeña y en la gran pantalla. Primero porque estrenará dos series de televisión; Margo’s Got Money Troubles de Apple TV + y Scarpetta, una adaptación de la novela homónima de Patricia Cornwell en Prime Video. Después, protagonizará la nueva cinta de Mimi Cave (Fresh), Holland, Michigan.

Babygirl llegará a los cines españoles el próximo 17 de enero de 2025.