Netflix dice adiós a una de sus series más míticas: la decisión que te va a dejar sin palabras

Casi todos los meses la plataforma de streaming Netflix anuncia las renovaciones de series por una nueva temporada y las que se cancelan definitivamente. La última afectada ha sido la serie de comedia Inestable protagonizada por los actores Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe que, después de dos temporadas, la plataforma de streaming ha decidido cancelar de repente. La comedia Inestable se estrenó en Netflix en marzo de 2023 y cuenta la historia de Ellis Dragon, un excéntrico genio de la biotecnología cuya vida cambia de repente cuando su esposa fallece y le deja solo con su hijo Jackson. Además de este anuncio, Netflix ha anunciado la renovación para una tercera temporada de El agente nocturno y también una segunda de La diplomática. Aunque el estreno de la segunda temporada de la serie de acción El agente nocturno se va a retrasar, a cambio Netflix ha anunciado que la renueva por una tercera temporada.

La noticia de la cancelación de esta serie de comedia no ha sido una sorpresa para muchos usuarios de Netflix, ya que la segunda temporada se estrenó el pasado mes de agosto y, en su primer fin de semana, no logró entrar en el Top 10 de la plataforma, al tener menos de 1,4 millones de visitas. Como las cifras no mejoraron en su primera semana ya que logró menos de 1,3 millones de espectadores viendo solo la temporada 2, Netflix ha tomado la drástica decisión de cancelar la serie. Hay tener también en cuenta que esta serie fue una de las que sufrió retrasos por las huelgas de Hollywood de 2023.

Está claro que los ejecutivos de Netflix valoran más las visualizaciones que el coste que puede suponer a la hora de renovar una serie e Inestable no ha cumplido con las expectativas. Además de esta serie se han anunciado la cancelación de The Ranch, Descolocados y recientemente Aquellos maravillosos 90, la secuela de la mítica Aquellos maravillosos 70.

¿De qué trata la serie de comedia Inestable?

Esta serie de comedia fue el regreso del conocido actor Rob Lowe a las pantallas. El actor no solo protagoniza Inestable, sino que también es el productor ejecutivo junto con su hijo, Victor Fresco (Better Off Ted, Santa Clarita Diet) y Marc Buckland (Santa Clarita Diet, The West Wing). El protagonista de esta serie es Ellis, el CEO de una empresa biotecnológica conocido por su personalidad extravagante y su enfoque poco convencional en el trabajo. Ellis está intentando superar el reciente fallecimiento de su esposa al mismo tiempo que intenta mantener a flote su empresa de biotecnología.

Ellis se queda solo con su hijo Jackson que es un joven que siempre ha vivido a la sombra de Ellis, acepta un trabajo en las instalaciones de investigación de su padre para evitar que se descontrole después de la muerte de su esposa. La gracia de la serie son los divertidos diálogos entre padre e hijo en esta comedia y en la vida real. El hijo quiere salvar al padre, pero dado su carácter es una empresa bastante complicada.

El reparto de la comedia Inestable en Netflix

El actor Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe son los protagonistas de la serie. A Rob Lowe le recordamos todos por su papel en la película mítica Rebeldes (1983) dirigida por Francis Ford Coppola. También ha estado en ficciones como The Outsiders, St. Elmo’s Fire, Behind the Candelabra, The West Wing y Brothers & Sisters. Los últimos papeles de este actor son en Parks and Recreation y, más recientemente, en la serie policíaca británica de 2019 Wild Bill.

Su hijo John Owen Lowe ya había actuado junto a su padre en la comedia de situación The Grinder y en la película navideña de Netflix Holiday in the Wild en la que interpreta a Jackson Dragon, el pragmático hijo de Ellis. La química entre ellos fue en la primera temporada el secreto del éxito de la serie, aunque en la segunda entrega no pudo salvar su continuidad.

También en esta serie tiene un papel de peso la actriz Sian Clifford que da vida a Ana. A esta actriz la conocemos interpretar el papel de la hermana mayor en pantalla de Phoebe Waller Bridge en la serie Fleabag de la BBC. Además en el reparto están los actores Aaron Branch que da vida a Malcom, Rachel Marsh a Luna y Emma Ferreria a Ruby. También cuenta como secundarios como Fred Armisen, Tom Allen, J.T. Parr, Frank Gallegos y Brie Elay, entre otros.

Por ahora, Inestable se puede ser viendo en la plataforma de streaming Netflix y lo único que se ha confirmado es que no se renovará por una tercera temporada. Aunque no sea una sitcom de éxito, es una serie divertida que perfecta para pasar un rato divertido el fin de semana.