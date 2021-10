Munich: The edge of war tendrá una breve exhibición en cines antes de llegar en exclusiva a la plataforma de Netflix. La película basa su trama en la aclamada novela de título homónimo que publicó Robert Harris en 2017. Esta coproducción británico-germana también ha lanzado nuevas imágenes que nos permiten echar un nuevo vistazo a su reparto, en el que destacan las dos estrellas, Jeremy Irons y George Mackay.

Este thriller sobre espionaje se centra en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, donde un funcionario británico (Mackay) y un diplomático alemán (Jannis Niewöhner) se dirigen a una importante conferencia. Aunque al principio todo sucede con la correspondiente normalidad, estos dos hombres comienzan a sospechar que algo más profundo está en el horizonte. En la película, Jeremy Irons interpreta al ex primer ministro Neville Chamberlain, quien históricamente fue quien le declaró la guerra a la Alemania nazi de Adolf Hitler. Es 1938 y Europa se encuentra al borde de la guerra, mientras el dictador alemán se prepara para invadir Checoslovaquia, los dos funcionarios entrarán en las negociaciones para poder frenar el conflicto.

El film se estrenó el pasado 13 de octubre en el Festival de Cine BFI de Londres. La dirección corre a cargo de Christian Schwochow (The Crown), mientras que Ben Power (La corona vacía) adapta la novela de Harris. Además de Irons, Mackay y Niewöhner, Munich: The edge of war cuenta con un reparto predominantemente alemán: Robert Bathurst, Marc Limpach, Martin Kiefer, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries y Pierre Bergman entre muchos otros.

Mackay es una auténtica estrella desde que en 2016 protagonizase Captain Fantastic junto a Viggo Mortensen, pero realmente la película que le ofreció el reconocimiento fue la epopeya bélica 1917, dirigida por Sam Mendes. Por su parte, el ganador del Oscar Jeremy Irons, tiene pendiente el estreno de House of Gucci, una de las producciones que apuntan a dominar las nominaciones a los Oscar del 2022 y que se estrenará en nuestro país el próximo 26 de noviembre. Munich: The edge of war llegará a la plataforma de “la gran N” el próximo 21 de Enero.