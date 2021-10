El inglés no solo es un idioma predominante en todo el mundo, sino que se ha introducido en nuestra lengua con vocablos que a día de hoy todo el mundo utiliza. Remake, reboot, live action, Director´s cut y film son tan sólo algunos de los términos utilizados por una comunidad cinéfila que cada vez más consume el séptimo arte en versión original. Sin embargo, el español es una fuerza comunicativa que arrastra a más de 400 millones de hablantes en todo el mundo, en una coyuntura donde lo latino y los artistas que hablan el idioma patrio están más de moda que nunca. Lo que no podíamos esperar es que en el evento de la premier mundial de la cinta Los Eternos, la vicepresidenta de Marvel fuese a defender la lengua de Cervantes con tal energía.

Este alto cargo de La Casa de las Ideas se llama Victoria Alonso y entre sus logros destaca el haber sido la productora de prácticamente la totalidad de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel como por ejemplo las entregas de Los Vengadores, Capitán América y Thor. Además, del mismo modo se implicó con las series de Disney Plus que Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno, Loki y ¿Qué pasaría si…? En el vídeo que se ha vuelto viral, la vicepresidenta de Marvel intercambiaba unas palabras con la prensa, dirigiéndose a Salma Hayek (también hispanohablante). La actriz que interpreta a la superheroina Ajak en la película le recordó a Alonso que igual había gente que no entendía el idioma, a lo que el alto cargo de la compañía contestó con un aplaudido “No me interesa ¿Qué aprendan todos!”.

El mejor momento de hoy: Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de Marvel Studios, diciendo en la premiere de #Eternals "QUE APRENDAN ESPAÑOL".pic.twitter.com/Jy7qg8s8wP — Geek Zone 🍿🎃 #Eternals (@GeekZoneGZ) October 19, 2021

Un acto muy importante en un continente donde, aunque existe una gran comunidad de hispanohablantes, no está muy bien visto su utilización en ámbitos institucionales y públicos. Su posición profesional dentro del organigrama oficial de Marvel es el de “Presidenta de rodajes físicos, postproducción y efectos visuales”. Nacida en Argentina, Alonso está ahora mismo inmersa en Argentina, 1985, una historia sobre los abogados que se enfrentaron a la dictadura militar argentina durante la década de los 80, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.