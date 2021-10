Ya no queda nada para que la última superproducción del Universo Cinematográfico de Marvel llegue a los cines españoles. Sin embargo, en Los Ángeles la crítica especializada ya ha podido ver las aventuras que explican el origen de Eternos, mostrando unas primeras impresiones realmente esperanzadoras.

La película número 26 del Universo Marvel se estrenará el próximo 5 de noviembre, hasta entonces deberemos contentarnos con las opiniones de los críticos especializados que ya han tenido la suerte de haber visto la lucha de esta familia de héroes inmortales contra sus rivales connaturales, los desviantes. La opinión de los expertos ha alabado el trabajo de la directora Chloé Zhao, señalando que su trabajo trasciende a la propia “Línea editorial” que La Casa de las Ideas suele impregnar en sus historias: “Los Eternos es quizás la película de Marvel más ambiciosa jamás realizada. Pero el mayor cumplido que puedo hacerle es que no es una película de Marvel, es una película de Chloé Zhao”, señalaba Brian Davids de The Hollywood Reporter.

#Eternals is perhaps the most ambitious Marvel movie ever made. But the highest compliment I can pay it is that it’s not a Marvel movie; it’s a Chloé Zhao movie. pic.twitter.com/AzlXjJQXVc — Brian Davids (@PickYourBrian) October 19, 2021

#Eternals is amazing! Chloé Zhao & company turn in an evocative, emotional, extraordinarily epic superhero film. The ensemble have great chemistry & all get big Movie Moments to showcase their prowess. The naturalism of Ben Davis’ cinematography spotlights characters’ humanity. pic.twitter.com/MjZ2VheJ56 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) October 19, 2021

Por otra parte, desde Variety, Courtney Howard destaca la emoción y la épica que la directora Pekinesa: “Eternos es sorprendente. Chloe Zhao y compañía realizan un evocador, emocionante y extraordinario film de superhéroes muy épico. El conjunto tiene una gran química y todos tienen grandes momentos para demostrar su destreza. El naturalismo de la fotografía de Ben Davis destaca la humanidad de los personajes”.

Parece que si hay una palabra que se repite en gran parte de las anotaciones de la prensa es “épica” y “grande” con muchísimas novedades para un UCM destinado a romper los niveles de poder. Aunque lo que nos sabemos es si esa diferencia tan marcada del universo liderado por Kevin Feige pasará factura a un público que lleva consumiendo una veintena de cintas, esperando un poco de lo mismo en cada una de ellas. Por ejemplo, Matt Neglia, miembro de Critics choice, no ha entrado en la historia de estos nuevos héroes, sintiendo una profunda decepción:

Aside from a few dazzling moments & a wonderfully diverse cast, ETERNALS disappointed me. The story is an expository convoluted mess as it jumps through time & multiple continents with an uneven tone. Ramin Djawadi’s score soars but Chloé Zhao’s distinctive style is sadly absent. pic.twitter.com/OXcTw2OYJr — Matt Neglia (@NextBestPicture) October 19, 2021

“Aparte de algunos momentos deslumbrantes y un elenco maravillosamente diverso. Eternos me ha decepcionado. La historia es un lío expositivo muy enrevesado, ya que salta a través del tiempo y de múltiples continentes con un tono desigual. La partitura de Ramin Djawadi triunfa, pero el estilo distintivo de ChloéZhao está lamentablemente ausente”.