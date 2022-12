Kate Winslet recuerda lo dura que fue la crítica con ella en ‘Titanic’: «fue horrible de leer»

Han pasado 25 años desde el estreno de Titanic y todavía, a día de hoy, los fans siguen preguntándose por qué Jack (Leonardo DiCaprio) no cabía en la tabla de madera en la que sobrevivió Rose (Kate Winslet). Ganadora de 11 Oscar, la historia del hundimiento del barco más famoso de todos los tiempos está en la lista de los cinéfilos de todo el mundo como uno de los filmes más sobrevalorados de la historia reciente del cine. Sin embargo, fue la película más taquillera de la historia hasta que Vengadores y Avatar la dejaron al final del podio. Ahora Winslet, promocionando Avatar: El sentido del agua, ha querido recordar cómo los comentarios sobre su cuerpo en la crítica de Titanic estuvieron completamente fuera de lugar.

En el conocido podcast Happy Sad Confused, la ganadora del Premio de la Academia recordó los vergonzosos comentarios de la prensa especializada en el momento en el que la cinta dirigida por James Cameron se estrenó en las salas: “Aparentemente estaba demasiado gorda. ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Eran tan malos. Ni siquiera estaba jodidamente gorda”. Winslet quiso reflexionar sobre el tema y en cómo los tiempos han cambiado ciertas cuestiones que en la actualidad no se permitirían. Por ello, la actriz de The Reader confesó que hoy les habría dicho a esos periodistas “no se atrevan a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descubriendo, soy profundamente insegura, estoy aterrorizada, no hagas esto más difícil de lo que ya es”. Winslet calificó aquellas críticas como algo que “rozaba lo abusivo”.

La cuestión del peso siempre ha sido un tema candente en la industria del entretenimiento, sobre todo en el caso femenino, donde parece tener un interés mayor por parte de los estudios. En una entrevista el año pasado para The Guardian, la actriz recordó cómo el periodismo sensacionalista fue terriblemente cruel y directo con ella: “¡Todavía estaba averiguando quién diablos era yo! Comentaban sobre mi tamaño, estimaban lo que pesaba, publicaban la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue crítico, horrible y muy molesto de leer”.

Kate Winslet aparece en Avatar: el sentido del agua con su personaje llamado Ronal. A través de la captura de movimientos y un duro entrenamiento de apnea, es una de las principales novedades del regreso a Pandora.