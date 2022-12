Los analistas creen que ‘Avatar: el sentido del agua’ superará los 500 millones en su debut mundial

La incertidumbre y ruido mediático alrededor del fenómeno Avatar es un caso a estudiar dentro del sistema de estudios. A diferencia de la legión de espectadores de Marvel y DC que aúpan la tendencia inagotable del cine superheroico, no parece que en el boca-oreja de nuestro día a día se palpe una necesidad fanática en torno a la franquicia de Pandora. Sin embargo, y aunque parezca que nadie la quiere ver, los datos y pronósticos dicen todo lo contrario. Según Deadline, Avatar: el sentido del agua podría debutar con una recaudación de 525 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiendo nuevamente a su director James Cameron en “El rey del mundo”.

El informe proporcionado por el medio norteamericano dicta que, a nivel nacional, la secuela generará entre 150 y 175 millones en su primer fin de semana. Unas cifras con la que ya parte en cierta ventaja, gracias al haber registrado 38 millones en ventas anticipadas. Un preámbulo económico con el que los Nav’vi superarían el estreno de Top Gun: Maverick, pero con el que quedarían por detrás de Black Panther: Wakanda forever y Doctor Strange y el multiverso de la locura. No obstante, la temporada navideña y el aumento de ocio que ello implica llevarían a una recaudación exponencial motivada por la falta de competencia. Junto a los datos en territorio norteamericano, se espera que el extranjero sea el punto fuerte de la recaudación, con un debut de 350 millones, por delante de los 320 conseguidos por Spider-Man: No way home. De ahí, 100 vendrían del mercado Chino, con ya unos 20 millones previstos en la preventa. El lanzamiento de la secuela en el país de oriente coincide con la reapertura del 80% de sus cines, tras los rebrotes y la política de cero contagiados por COVID.

El regreso de Pandora de la mano del 3D

Ante el escepticismo que podría levantar el regreso del 3D, una tecnología que terminó por sufrir el rechazo total del público, encontramos un fenómeno parecido al de la propia secuela. La mayoría de las preventas son en ese formato. Mientras que en Europa ocupa un volumen del 81% de las reservas, en Asia hablamos de un 70% y de un 65% en América Latina.

Ahora falta por saber si Avatar: el sentido del agua alcanzará el Top 5 de películas más taquilleras de la historia. Un reto complicado que de no cumplirse, llevaría a que la producción de la misma no fuese rentable según las palabras del propio Cameron.