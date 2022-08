Karen Gillan cree que sí que habrá una ‘Jumanji 3’

El reboot de Jumanji fue una apuesta arriesgada allá por 2017. Una historia tan querida por los fans, que aparte de no poder contar con su estrella Robin Williams, abandonada el formato físico del juego de mesa y se lo llevaba a un entorno virtual de una videoconsola retro. Sin embargo, tanto su reparto como su historia se convirtieron en un reclamo de aventuras para toda la familia y eso, hoy en día, es lo que llena las salas (que se lo pregunten a Santiago Segura) a la primera entrega, le siguió una secuela en 2019, titulada The next level. Casi cuatro años después, todavía no sabemos nada de Jumanji 3 y las últimas esperanzas del cierre de la trilogía las ha proporcionado un miembro de su reparto, Karen Gillan.

Gracias a sus historias de Instagram, Gillian fue preguntada por un fan acerca de cuándo saldría una hipotética Jumanji 3, a lo que la actriz contestó entusiasmada, pero por desgracia con poca información al respecto: “¡Gracias! Sí, creo que habrá otra película, ¡no sé cuándo! ¡Es difícil alinear los horarios de todos! Pero estamos muy emocionados de hacer otra”.

En principio, Jumanji 3 debería volver a estar protagonizada por su reparto estelar: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Gillan. Aparte de la actriz, Hiram García, el presidente de Seven Buck Productions (la productora de Johnson), se le preguntó el pasado en enero cómo iba el planteamiento de la nueva película: “Va a suceder seguro. Tenemos una gran visión para esa tercera película de Jumanji. El otro día estábamos discutiendo el lanzamiento. La traeremos a Sony en breve”.

Una agenda fílmica complicada

Uno de los principales problemas con los que se ha encontrado el desarrollo de Jumanji 3 es la complicada agenda que hasta este año han tenido sus protagonistas. Dwayne Johnson ha trabajado para Netflix en Alerta Roja y el verano pasado estreno Jungle Cruise. Los últimos meses los ha dedicación a la preparación de Black Adam, su villano de DC. Karen Gillan podría despedirse este año de Los Guardianes de la galaxia y de su personaje de Nébula y Hart tiene varias comedias programadas para 2023. Por último, podremos disfrutar de Jack Black en dos adaptaciones de videojuegos el año que viene: Borderlands y un filme de animación de Super Mario, en el que pondrá voz al villano Bowser.

Parece que (por lo menos) no disfrutaremos de Jumanji 3 hasta 2024. Los amantes de la franquicia se tendrán que conformar con saber que el proyecto no ha quedado en el olvido.