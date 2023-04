A Joaquin Phoenix no le gusta interactuar con amigos que hayan visto sus películas

Joaquin Phoenix es uno de los actores masculinos más cotizados de la actualidad, junto a otros nombres como Leonardo Dicaprio o el joven Timothée Chalamet. Pero aparte, suele ser un tipo bastante peculiar a la hora de relacionarse con el entorno mediático y sus compañeros de rodaje. De hecho, ya pidió perdón a sus compañeros de reparto del Joker por su actitud y recientemente supimos que el director Ridley Scott reescribió el guion de Napoleón por él. Por eso, no debería extrañarnos que no quiera que sus amigos cercanos vean sus películas, porque después no le gusta tener que “interactuar” con ellos.

El intérprete estrenará dentro de una semana Beau tiene miedo, una nueva película a las órdenes de Ari Aster (Hereditary, Midsommar) y por ese motivo A24 ha entrevistado tanto al cineasta como a Phoenix. “Prefiero que las personas que conozco no vean nada en lo que estoy solo porque no quiero tener que pasar por ese proceso. Eso es lo peor de ir a una proyección. Después, la gente se acerca y tiene que decir algo. Siempre es incómodo”, se sinceraba el actor en el podcast del sello cinematográfico.

Joaquin Phoenix siguió explicando que incluso con los halagos, su impulso es decir “’Nombra otras cinco actuaciones que creas que son realmente buenas, o películas’”. Y por ello, no invitó a nadie al estreno porque le parece raro el simple hecho de pedirlo: “Es como ‘¿Quieres venir y ver esto?’ Me siento raro. No, no hay una buena versión de esto. Sea cual sea la situación, no los invites”. Aparte, lanzó por último una advertencia a su círculo íntimo apuntando que estos no deben contarle si van a ver algo suyo.

Este solo es un ejemplo más de las particularidades del villano de Gladiator. En 2020 ya confesó a la GQ británica que prefería no verse a sí mismo en la pantalla. Por su parte, Aster estuvo de acuerdo con la particularidad de los halagos pero que a diferencia de Phoenix, él se obsesiona con las personas que le dicen que no les gustó algo que hizo, con lo que después intenta por todos los medios que lo siguiente que haga les complazca.

Beau tiene miedo llegará a los cines el próximo 28 de abril. En el futuro, director y actor tienen entre manos un nuevo proyecto de cine negro del que todavía no conocemos nada.