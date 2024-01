James Gunn vuelve a contar con este antiguo socio de Marvel para su nueva película de Superman

El género del cine de superhéroes ha estado de capa caída -perdón por el manido juego de palabras- en el último 2023. No es sólo que la crítica especializada (al igual que el público) esté agotada de Marvel y DC, sino que además estas producciones han dejado de ser rentables para el ecosistema de Hollywood. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o The Flash son los dos ejemplos más visibles para ambas compañías. Sin embargo, en esa caída libre ha existido una excepción o mejor dicho, una confirmación definitoria: James Gunn es la última esperanza para el cine de superhéroes y su futura nueva película de Superman será una prueba de fuego definitiva.

Ahora, el director va a volver a contar con un viejo conocido de su equipo de cuando trabajo en Marvel, dirigiendo la trilogía de Guardianes de la Galaxia, el director de fotografía Henry Graham. Como es habitual en los anuncios de cualquier proyecto del realizador, la noticia la hemos conocido por él mismo a través de su perfil en la red social Threads. Graham ya colaboró con Gunn en producciones de las dos marcas de cómics, primero con La secuela de Guardianes de la Galaxia, más tarde con El escuadrón suicida y por último, con la tercera parte de la familia de héroes espaciales liderados por Star lord. Por el momento, esta nueva dupla de creadores ya ha completado la búsqueda de localizaciones para el reinicio del superhéroe de Kripton que llevará por título Superman: Legacy.

Más allá de sus colaboraciones con el director estadounidense, Graham participó como director de foto en precisamente The Flash y en este año podremos seguir disfrutando de su trabajo en el en Road House, un remake de De profesión: duro que protagonizará Jake Gyllenhaal.

¿Quién aparece en la nueva película de Superman?

Una vez superado el trauma del falso regreso de Henry Cavill al personaje, sabemos desde hace meses que el encargado de dar vida al nuevo Clark Kent será David Corenswet, mientras que Nicholas Hoult asumirá el rol del villano Lex Luthor. En el elenco, Rachel Brosnahan será Lois Lane y Nathan Fillon ocupará el papel de Guy Gardner, un superhéroe del universo de Linterna Verde. A Corenswet lo conocemos por la miniseries Hollywood, La ciudad es nuestra y la cinta Pearl. Brosnahan brilló en su etapa protagonizando La maravillosa Sra. Maisel.

Completando ese reparto tenemos también a Isabela Merced siendo Hawkgirl y a Skyler Gisondo interpretando a Jimmy Olsen. El guion, como viene siendo habitual en las películas del director, también correrá a su cargo. La primera y breve sinopsis compartida por la productora fue filtrada por Production Weekly, escribiendo lo siguiente:

“Clark Kent, un reporte de Metrópolis, se embarca en un viaje para reconciliar su herencia Kriptoniana con su educación humana”. Por tanto, no parece que debamos esperar la típica historia origen.

James Gunn: Sinónimo de esperanza para el género

Si algo ha demostrado James Gunn es tener una habilidad increíble para compaginar el humor más gamberro con fases dramáticas que no han hecho otra cosa que provocar nuestro profundo amor hacia cada uno de sus personajes. El realizador brilló en la etapa dorada de Marvel con Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y mantuvo el tipo el año pasado con Guardianes de la Galaxia Vol.3, cuando parecía que cualquier nuevo estreno del género iba a estamparse en la taquilla.

Su carrera no obstante, no está libre de fracasos. Su viaje hacia Warner bros y Detective Comics (post despido de Marvel) con El escuadrón suicida sufrió un duro batacazo en una cartelera que todavía se estaba recuperando de los efectos de la pandemia. Tampoco ayudó la dañina moda del estreno simultáneo en los hogares en el territorio norteamericano. Pero pronto se repuso con la serie spin-off de The Peacemaker, la cual tiene confirmada una segunda temporada. Independientemente de ello, Gunn parece el único capaz de revertir ese cansancio hacia el cine de superhéroes que parece haber encontrado un salvoconducto únicamente en la animación, con Spider-Man: Cruzando el multiverso o Ninja Turtles: Caos mutante.

El rodaje de la nueva película de Superman comenzará a mediados de marzo y su estreno está previsto para el 11 de julio de 2025.