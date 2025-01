James Cameron promete que ‘Avatar 3’ será diferente a lo mostrado anteriormente en la saga

El director James Cameron no es, por así decirlo, un ejemplo categórico de autor que rompe los moldes con sus historias. De hecho, el esquema narrativo de algunos de sus títulos más llamativos suele repetirse, ya sea con Aliens o Terminator 2: El juicio final. Esto sucede también de alguna forma en el que es-con permiso de Titanic-su mayor éxito comercial: la saga Avatar. Franquicia que demostró estar en plena forma con Avatar: El sentido del agua, secuela que se sitúa actualmente como el tercer largometraje más taquillero de la historia del séptimo arte, con 2.320 millones de dólares recaudados en todo el mundo. De esta forma, los planes a futuro de la IP y las pretensiones del canadiense sobre un universo que pretendía alcanzar hasta cinco entregas se confirmaban y ahora, a finales del 2025 tendremos la llegada de Avatar 3, una continuación que según ha revelado el propio realizador, será diferente a lo que nos ha venido contando en las casi seis horas de fauna y flora de Pandora que hemos visto hasta la fecha.

A pesar de los números generados en su momento con la primera película, existía cierto escepticismo sobre la respuesta del publico mundial ante una trama y unos personajes que llevábamos sin ver en la gran pantalla más de una década. sobre todo, teniendo en cuenta que la producción contaba con un elevado presupuesto de 350 millones de dólares. Nuevamente, Cameron volvió a demostrarnos por qué está siempre un paso por delante de los demás en esto de entender a la audiencia masiva. Cosa que no evita que incluso él es consciente de la necesidad de agitar los esquemas planteados en la licencia comercial protagonizada por Jake Sully y su familia. Bajo este motivo y en su última entrevista, el cineasta ha dejado claro la razón por la cual, Avatar 3 trasladará a la audiencia a «lugares que no esperarán».

‘Avatar 3’: algo que no hemos visto antes

La premisa de Cameron con Avatar 3 es alentadora, aunque todavía debemos esperar prácticamente todo un año para saber si las promesas de este rey Midas narrativo se cumplen. Según Disney, el filme está programado para un estreno masivo el 19 de diciembre de 2025, volviendo a utilizar la técnica del 3-D y recuperando el protagonismo (vía captura de movimiento) de Sam Worthington y Zoe Saldana, además del villano Miles Quaritch al que da vida Stephen Lang. Del mismo modo, tendremos nuevas incorporaciones interpretativas como Oona Chaplin o la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh.

Antes de las palabras de Cameron, por la sinopsis oficial ya sabíamos que Avatar 3-cuyo nombre oficial es Avatar: Fuego y ceniza- iba a ofrecernos un punto de vista menos maniqueísta de lo mostrado anteriormente por la saga. Porque entre otras cosas, la tercera cinta presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi nada pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos. Y precisamente el conocimiento de una raza malvada del planeta Pandora, podría tildar de bastantes grises el discurso lineal sobre la historia planteado por el realizador.

«Estamos empezando a hacer variaciones y a darle vueltas y vueltas», comenzaba explicándole Cameron a la revista Empire. Unos cambios necesarios para apostar por el futuro y la defensa de sentir como creativamente se rompe con lo establecido y presentado hasta este momento: «Es algo complicado. Podríamos estar colocándonos con nuestro propio suministro aquí, y todo el que lo vea dirá ‘Joder, eso no es lo que yo firmé’. Pero si no tomas decisiones valientes, estás desperdiciando el tiempo y el dinero de todos. Eso por sí solo no es suficiente para crear éxito, pero es necesario. Tienes que romper el molde cada maldita vez».

Más tomas que en ‘El sentido del agua’

Por último, Cameron se sinceró con el progreso de Avatar 3, apuntando a que todo va conforme lo esperado. En más declaraciones para el medio norteamericano, el director de Mentiras arriesgadas aseguró que se habían duplicado el número de tomas, contando con una duración parecida a la de la secuela (3 horas y 12 minutos) con un desarrollo menor y por consiguiente, en menos tiempo

«El proceso es un poco menos de pesadilla. Estamos llegando al punto en el que realmente nos estamos volviendo buenos en esto», terminaba de contar. A sus 70 años, Cameron parece haber supeditado el tramo final de su carrera como director a Pandora. No obstante, en 2027 tiene planificado llevar a las salas a Last Train From Hiroshima, la historia real del hombre que sobrevivió a los dos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, adaptando las dos novelas escritas por Charles Pellegrino.