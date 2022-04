Entre los estrenos de series de esta semana destaca In My Skin una aclamada producción dramática que se podrá ver en exclusiva en España en la plataforma de streaming Filmin. Una serie que ha ganado dos premios BAFTA, uno de ellos a la Mejor Serie del Año. Cuenta la historia de una adolescente que sufre las consecuencias de tener una familia disfuncional y que trata de ocultar a los que la rodean las calamidades de su hogar.

La plataforma de streaming Filmin ha estrenado el pasado 5 de abril las dos temporadas completas de la serie que consta cada una de 5 episodios de 30 minutos. La serie se puede ver ya en VO subtitulada en español y catalán.

Una adolescencia muy complicada

La serie dramática In My Skin, según la sinopsis de Filmin ,es “un coming-of-age sobre una adolescente, Bethan (Gabrielle Creevy), que lucha por mantener en secreto su disfuncional vida familiar. Su madre sufre un trastorno bipolar y su padre es alcohólico. Esta situación, sumada a los dramas e inseguridades de la adolescencia, convierten la vida de Bethan en una montaña rusa de emociones”.

La serie ha sido dirigida por Lucy Forbes y ha contado con el guion de Kayleigh Llewellyn conocida por su trabajo en la conocida serie de éxito Killing Eve. La guionista ha explicado que la serie es el reflejo de su adolescencia y que se ha basado en sus propias experiencias para escribir el guion. “Ojalá pudiera viajar al pasado y decirle a mi “yo” adolescente que no tenía de qué esconderme. No dispongo de una máquina del tiempo, así que lo mejor que puedo hacer es escribir una serie y decírselo a todo el mundo”, ha comentado la guionista de In My Skin.

Una serie aclamada por la crítica

Con esta serie Kayleigh Llewellyn sigue el camino de otras escritoras británicas de series como Michaela Coel o Phoebe Waller-Bridge. La serie In My Skin ha tenido una buena acogida por la exigente crítica británica. Por ejemplo Mike Hale en The New York Times elogiado “la mezcla, típicamente británica, de drama cotidiano, adorable y triste, y ritmo de sitcom, funciona, en este caso, ayudada por el estilo desenfadado y rápido de Forbes (…) y la interpretación sutil y despierta de Creevy”

La protagonista de la serie In My Skin es la actriz Gabrielle Creevy que ha sorprendido por su excelente interpretación del complicado papel de esta adolescente. Además, en el reparto la serie cuenta con los actores Jo Hartley, James Wilbraham, Poppy Lee Friar, Rhodri Meilir, Alexandria Riley, Aled ap Steffan o Di Botcher, entre otros.