Idris Elba cree que ‘Sonic 3’ es una película ideal para los verdaderos fans del videojuego

Hace algunos días, gracias a la información filtrada de la CinemaCon de Las Vegas, pudimos saber que Keanu Reeves sería la voz de Shadow en Sonic 3. Un nuevo y poderoso enemigo dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles al famoso erizo azul, en un cierre para la trilogía que apunta hacia unos grandes resultados en la futura taquilla. No es para menos, sobre todo teniendo en cuenta el buen momento en el que se encuentran las sinergias comerciales entre el séptimo arte y el mundo de las consolas. Ya sea en la gran pantalla o en el streaming, el campo de los videojuegos está últimamente adaptándose con gran éxito a las narrativas audiovisuales. Arcane, Super Mario Bros: La película, The Last of Us y Fallout son tan sólo, algunos de los ejemplos exitosos que se propiciaron tras la primera película de Sonic que triunfó en las salas, con el mérito de haber sobrevivido a una taquilla convaleciente por la pandemia. Al gran casting de voces al que se acaba de sumar el actor de Matrix, regresará Idris Elba, quien acaba de asegurar en su última entrevista que esta tercera entrega es perfecta para los verdaderos fans del videojuego de Sega.

El intérprete británico debutó en la secuela de 2022, ofreciendo su voz a Knuckles. Un poderoso rival que es engañado por el villano Robotnik para enfrentarse a Sonic y a Tails, un nuevo aliado del protagonista que también se estrenaba en la segunda parte. Por suerte para el veloz héroe, el engaño del científico interpretado por Jim Carrey terminó destapándose y ahora se presupone que junto a Knuckles y Tails, Sonic se enfrentará a Shadow. Elba elogió todos los huevos de Pascua (referencias culturales a la obra original) y por supuesto a la carismática interpretación de Carrey.

«Jim (Carrey) es increíble, hombre. ¡Qué actuación! Es genial trabajar con él, aunque nunca estoy allí con él, pero puedo escuchar su voz», le explicaba el ganador del Globo de Oro a Collider. El protagonista se refiere al lugar donde cada uno rueda su parte del personaje y Elba, al responder únicamente al doblaje, su desempeño se da en exclusiva en el estudio. Antes, el actor valoró el nivel de referencias que tendrá Sonic 3, dejando claro que no puede descifrar ninguna parte de la historia y calificando la nueva entrega de «súper emocionante»: «No puedo fastidiar nada. No en serio. Ni siquiera sé qué va a pasar en él. No estoy bromeando. Puedo decirte que es súper emocionante. Puedo decirte que realmente profundiza en el universo de Sonic. Creo que 3 es probablemente el indicado para todos los verdaderos fanáticos acérrimos de Sonic. Van a poner todos esos huevos de Pascua ahí».

‘Sonic 3’ no será la única entrega de la franquicia

En su idea de expandir el universo de la franquicia, Sonic 3 no será la única nueva aventura de esta saga, pues Elba y Knuckles tendrán su propia serie para Paramount +. Un título que llegará a la plataforma el próximo 26 de abril. En España todavía no sabemos cuando se estrenará oficialmente, pero todo parece indicar que podría llegar a SkyShowtime. Lo que si conocemos es que en la ficción serial, Knuckles le enseñará al shérif Wade Whipple sus métodos durante 6 episodios de una hora.

Entre las dos primeras entregas, Paramount consiguió recaudar más de 700 millones de dólares, ambas partiendo de un presupuesto de 90 millones. Se especula que una de las razones principales del primer éxito fue convertir la historia en una aventura familiar y en el cambio de diseño del personaje, el cual fue duramente criticado tras el lanzamiento del primer tráiler. Jeff Fowler volverá a dirigir la tercera entrega de la saga y no sería de extrañar que a esta le acompañase una cuarta, pues se espera que Sonic 3 recaude al menos unos 500 millones de dólares.

Tampoco es la última saga para Idris Elba

Del mismo modo en el que parece que Sonic 3 no será el último capítulo de las aventuras del erizo, Elba tiene en su agenda fílmica varias franquicias. En el campo del doblaje volvió a recuperar a su personaje de Heimdall en la segunda temporada de ¿Qué pasaría si…? Este no fue el único rol que recuperó el británico, pues el pasado año estrenó la película Luther: Cae la noche. Una cinta que funcionaba como una continuación de la serie original de la BBC. También se hizo un hueco en la IP de Tyler Rake dentro de la segunda parte, con lo que seguramente también vaya a aparecer en el tercer largometraje de la historia protagonizada por Chris Hemsworth.