‘Horizonte’ (Cuatro) lidera la noche del jueves con un espectacular 10,6% de share

Cuatro se alzó como la cadena líder de la noche del jueves gracias a Horizonte, el programa presentado por Iker Jiménez, que alcanzó un espectacular 10,6% de share y reunió a 654.000 espectadores. El espacio de misterio y actualidad se impuso así a su principal competidor, Gran Hermano de Telecinco, que firmó un 10,3% de cuota y 612.000 fieles, en lo que supone un nuevo revés para el reality.

Horizonte contó con la presencia de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y de Irene Tabera, periodista de Investigación de este medio, quienes aportaron su análisis sobre el caso de las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, así como la entrevista exclusiva de OKDIARIO a José Luis Ábalos, en la que el ex ministro admite que Pedro Sánchez también «hace comentarios machistas» y le señala por no haber respetado su presunción de inocencia, contribuyendo al éxito del espacio.

La batalla por el liderazgo de la noche estuvo muy reñida. En La 1, el estreno de Dra. Fabiola Jones consiguió un notable 10,2% de share y 804.000 espectadores, consolidándose como una apuesta competitiva de la cadena pública. Por su parte, Antena 3 se quedó en un 8,7% de cuota media con La Encrucijada, que reunió a 665.000 fieles. Cerrando el top cinco, laSexta alcanzó un 6,7% y 457.000 espectadores con un nuevo episodio de la docuserie Los Borbones: una familia real.

En la franja de estricta coincidencia, entre las 23:14 y las 0:43 horas, los datos reflejaron un empate técnico entre los principales contendientes. Dra. Fabiola Jones lideró con un 10,2% y 799.000 espectadores, seguida muy de cerca por Horizonte con un 10,1% y 794.000 televidentes. Tanto La Encrucijada como Gran Hermano empataron con un 9,1% de share, registrando 716.000 y 715.000 espectadores respectivamente.

El programa más visto del jueves fue Antena 3 Noticias 2, emitido a las 21:05 horas, que logró 2.538.000 espectadores y un 21,3% de cuota de pantalla. El minuto de oro de la jornada se registró a las 21:03 horas durante Pasapalabra, con 3.337.000 espectadores.

En el prime time, El Hormiguero de Antena 3, con Óscar Casas como invitado, dominó con un 16,3% y 1.985.000 espectadores, seguido de La Revuelta en La 1, que obtuvo un 13,1% y 1.600.000 fieles.