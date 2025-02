¿’Hitch 2′? Will Smith podría estar desarrollando una secuela sin el director original

La moda de las secuelas tardías es una tendencia dentro de Hollywood. De hecho, en 2024 vivimos tres grandes ejemplos que reflejaron en buena medida, la gran sintonía entre la industria audiovisual, la crítica profesional y un público siempre carente de más consumo audiovisual nostálgico. Dicho trío está representado por Del revés 2, Bitelchús Bitelchús y Gladiator II. Porque si en algo han coincidido estos tres regresos narrativos ha sido en la respuesta de los espectadores y por tanto, en su desempeño dentro de la taquilla. Ahora el turno parece haberle llegado a una hipotética Hitch 2, la continuación de la comedia romántica que Will Smith protagonizó en 2005.

Titulada en España como Hitch, especialista en ligues, el trabajo dirigido por Andy Tennant fue un éxito comercial hace dos décadas. Con un presupuesto de 70 millones de dólares, Hitch logró recaudar 368 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la décima película más taquillera de su año. Con esos antecedentes y, con el reciente perdón a Will Smith por parte de la meca del celuloide, no es de extrañar que desde Columbia Pictures no quieran sumarse al carro de estos seguimientos un tanto inesperados. Aunque la información del desarrollo de Hitch 2 se ha filtrado por parte de Tennant, quien se ha enterado de la preproducción de un proyecto en el que no van a contar con él. ¿La razón? Bueno, pues que el director norteamericano no terminó demasiado bien con la estrella protagonista. Por otra parte, Hitch 2 no será la única secuela tardía que el ganador del Oscar intenta resucitar, pues el pasado 2024 informamos de las intenciones de Smith y su equipo por rodar Soy leyenda 2 con Michael B. Jordan.

Además de Smith, el reparto original contó con Eva Mendes (Training Day), Kevin James (Niños grandes), Amber Valletta (Transporter 2), Adam Arkin (Fargo II) y Michael Rapaport (Hombres de honor), entre otros. Actualmente se encuentra disponible en Prime Video.

Will Smith está desarrollando ‘Hitch 2’

La noticia nos ha llegado por unas recientes declaraciones de Tennant, el cual ha revelado lo complicado que fue sacar la producción adelante tras su desavenencias creativas con Smith.

«No quería bromas baratas, pero él confiaba en mí», comenzaba contándole Tennant a Business Insider. Después, el realizador de Exposados y Como reinas le explicó al medio sus conflictos creativos en el desarrollo de Hitch, asegurando que en su momento, creyó que en cualquier momento lo iban a despedir del largometraje: «La película que yo quería hacer y la película que Will quería hacer, ninguna de esas películas es tan buena como la que hicimos juntos. Fue una batalla. Hubo un borrador que Will trajo y no me gustó. Finalmente le dije al estudio que tenía más miedo de que Will hiciera esa versión de la película que de que me despidieran. Porque sabía que estaban a punto de despedirme incluso antes de que comenzáramos a rodar».

Por último, Tennant también especificó cómo se había enterado del desarrollo de Hitch 2: «Me enteré hace tres meses. Tenía una idea muy buena para una secuela y estaba hablando con un ejecutivo de Sony y me dijo que la productora de Will está desarrollando una secuela. Bueno, eso es Hollywood». El director explicó que no le guarda ningún tipo de rencor a Smith, pero que desde que terminó la promoción no volvió a saber nada de él.

¿De qué trataba la primera ‘Hitch’?

No sabemos cuál es exactamente la idea que Will Smith manejará para Hitch 2, pero teniendo en cuenta la premisa original y lo rápido que han cambiado las relaciones en los últimos 20 años, podemos entender cómo la secuela intentará adaptarse a los nuevos tiempos. En la primera cinta, la historia era la siguiente:

«Alex ‘Hitch’ Hitchens es conocido como el ‘Doctor de las citas’. Un coaching del amor que tiene un tremendo éxito en Nueva York, llegando a conseguir que el hombre más mediocre tenga una cita con la mujer de sus sueños. Conoce a las mujeres y sabe qué es lo que desean y por eso, tiene todos los trucos posibles para que sus clientes masculinos puedan terminar quedando con las mujeres más atractivas de la ciudad. Pero desgraciadamente para él, también existen casos perdidos como Albert, quien será el mayor reto de la carrera de este cupido moderno. Paralelamente, Hitch vivirá su propia historia de amor con Sara Melas, una periodista del corazón que no cree que pueda existir un perfil como el suyo».