La hija de Cary Grant desmiente que su padre coquetease con otros hombres

Desde siempre ha existido cierta rumorología en torno a algunos actores del Hollywood clásico. Sobre todo, en cuestiones relacionadas con su sexualidad. La vida privada de las estrellas ha sido habitualmente un tema recurrente en los medios amarillistas y todavía, a día de hoy, esos rumores se atienden por certezas sin que estos artistas puedan desmentirlo ya que no se encuentran entre nosotros. Sin embargo, su descendencia sí que tiene algo que decir al respecto, en este caso la hija del célebre Cary Grant.

Grant es uno de esos actores que creo escuela, gracias a su increíble habilidad para representar registros variados y en especial, para brillar en el género cómico. Una figura admirada tanto por los cinéfilos puntuales, como por los académicos. No es para menos, ya que el intérprete ha trabajado a las órdenes de genios como Alfred Hitchcock o Howard Hawks en una extensa filmografía que contiene títulos tan inolvidables como Con la muerte en los talones o Charada. Durante años, además de estar en lo más alto del star sistem de la industria, siempre fue la comidilla de algunos comentarios, por ejemplo los de su implicación sexual con su compañero de cuarto Randolph Scott. Durante su vida, Grant estuvo casado con hasta cinco mujeres diferentes a lo largo de su vida, pero siempre se especuló sobre su sexualidad hasta su muerte en 1986. Pero ahora, una entrevista con su hija, Jennifer Grant, ha querido desmentir la idea de que su padre “coqueteaba con otros hombres”.

“Si estás mucho tiempo con tus padres, los ves de una manera que casi nadie más lo hace. Y nunca vi un indicio de eso. Creo que me habría dado cuenta, no es que me hubiese importado”, declaraba recientemente en una entrevista para The Guardian. No obstante, Jennifer también quiso dejar claro que no habría tenido ningún problema en que su padre fuese gay o bisexual, pero jamás vio esos indicios que respaldasen esas teorías sobre su orientación sexual:

“Tengo que decir la verdad del asunto: papá era encantador y tenía grandes amistades, pero no coqueteaba con los hombres. Un amigo mío me envió una foto el otro día de Gregory Peck, mi padre y Mervyn LeRoy y son buenos amigos. Pero nunca entendí esa pista…tal vez en su vida tuvo una aventura. Nunca lo sabré pero si lo hizo fantástico. Espero que lo haya disfrutado”, concluía.